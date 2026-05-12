Ερώτημα προς τις ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ θέτει σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμά, και συγκεκριμένα εάν είναι «διατεθειμένοι να συνεργαστούν -κι επίσημα πλέον- με το ΕΛΑΜ, το νεοναζιστικό μόρφωμα όπως και οι ίδιοι το χαρακτήριζαν μέχρι πρόσφατα».

Παράλληλα, ο κ. Κουκουμά θέτει το ερώτημα εάν το ΕΛΑΜ «είναι η χρήσιμη εφεδρεία του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ για την Προεδρία του κράτους και της Βουλής.

Τρεις μέρες μετά τις συνεντεύξεις Αννίτας Δημητρίου και Χρύση Παντελίδη με τις οποίες άνοιξαν την πόρτα της συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ, τα δύο κόμματα κρύβονται από τους πολίτες.

Αυτή η εξέλιξη είναι μια κομβική στιγμή στα πολιτικά πράγματα του τόπου και για αυτό το ΑΚΕΛ ρωτά εκ νέου τις ηγεσίες του Συναγερμού και του ΔΗΚΟ: Είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν -κι επίσημα πλέον- με το ΕΛΑΜ, το νεοναζιστικό μόρφωμα όπως και οι ίδιοι το χαρακτήριζαν μέχρι πρόσφατα; Δεν αντιλήφθηκαν ότι η πριμοδότηση που του έδωσαν τόσα χρόνια οδήγησε στην γιγάντωσή του; Δεν βλέπουν άραγε ότι ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση και η Προεδρία της Ελλάδας αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να απομονώνεται το παράρτημα μιας εγκληματικής οργάνωσης; Ή μήπως το ΕΛΑΜ είναι η χρήσιμη εφεδρεία του Συναγερμού και του ΔΗΚΟ στις εκλογές για την Προεδρία του κράτους και της Βουλής αλλά και σε οριακές ψηφοφορίες στη Βουλή.

Ο κυπριακός λαός -που μαρτύρησε από τα εγκλήματα της ακροδεξιάς σε αυτό τον τόπο- δικαιούται να γνωρίζει. Ο κυπριακός λαός -που βλέπει την ακροδεξιά να δηλητηριάζει την κοινωνία με μίσος- δικαιούται να γνωρίζει. Το σίγουρο είναι ότι το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία είναι ο ισχυρός πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι από τη συμμαχία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ που είναι στα σκαριά. Που μπορεί να τους κόψει τα σχέδια και τη φόρα. Η 24η του Μάη είναι μια στιγμή κρίσιμη για τη δημοκρατία στον τόπο μας.