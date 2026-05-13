«Σήμερα είναι η 4η μέρα που ο Συναγερμός και το ΔΗΚΟ κρύβονται από τους πολίτες. Τα δύο κόμματα με συνεντεύξεις τους στην κυριακάτικη Καθημερινή άνοιξαν την πόρτα της επίσημης συνεργασίας με το ΕΛΑΜ για την Προεδρία της Βουλής αλλά και προφανώς και για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμά.

Παράλληλα, «το δε ΕΛΑΜ, με τη συνέντευξη του αρχηγού του στο ΡΙΚ, επιβεβαίωσε ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να στηρίξουν ξανά τον Συναγερμού», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρει ο κ. Κουκουμά, «τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αφού στηρίχθηκαν στις ψήφους της ακροδεξιάς για να εκλέξουν τον Αναστασιάδη, την Αννίτα Δημητρίου και τον Χριστοδουλίδη, αφού ξέπλεναν επί χρόνια την ακροδεξιά, τώρα περνούν στο επόμενο στάδιο κι ετοιμάζουν ανοικτή συνεργασία. Για να συνεχίσουν να νέμονται την εξουσία, για να μπορούν να περνούν τις νομοθεσίες που τους παραγγέλλουν οι τράπεζες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, αγκαλιάζουν το ΕΛΑΜ που μέχρι προχθές χαρακτήριζαν νεοναζιστικό».

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση. «Αυτό που ετοιμάζουν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, την πατρίδα, για τον λαό μας. Η ακροδεξιά εγκλημάτησε σε αυτό τον τόπο, η ακροδεξιά δηλητηριάζει την κοινωνία καθημερινά. Η θέση της είναι στην απομόνωση, όχι στις καρέκλες της εξουσίας. Η 24η του Μάη είναι η κρίσιμη ώρα. Το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία είναι η ισχυρή δύναμη που μπορεί να τους χαλάσει αυτό το σχέδιο», αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ.