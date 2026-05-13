Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο της Κίνας, όπου τον υποδέχθηκαν με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια. Οι δύο χώρες αναμένεται να προχωρήσουν σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων, σε μία τριήμερη επίσκεψη με μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψης, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανέθεσε την ηγεσία της κινεζικής αντιπροσωπείας υποδοχής στον αντιπρόεδρο της χώρας, Χαν Ζενγκ.

Στο ταξίδι του ο Τραμπ δεν συνοδεύεται από την σύζυγό του, Μελάνια, αλλά πλαισιώνεται από 16 κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών κολοσσών, ανάμεσά τους ο ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ (Apple), ο Λάρι Φινκ (BlackRock) και ο Στίβεν Σβάρτσμαν (Blackstone).

Στο αεροδρόμιο του Πεκίνου οι αρχές ετοίμασαν μία μεγαλειώδη υποδοχή στον Αμερικανό πρόεδρο, την οποία το FOX News μεταδίδει ζωντανά.

Ο Χαν θεωρείται στενός συνεργάτης του Σι για διπλωματικές αποστολές και πέρυσι είχε παραστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ. Είναι πρώην μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων της χώρας.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα Ντέιβιντ Περντού, ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ Σιε Φενγκ, καθώς και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Μα Ζαοσού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν ακόμη 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, παρατεταγμένοι κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινεζικές σημαίες, ενώ στην τελετή συμμετείχαν στρατιωτικό άγημα και στρατιωτική μπάντα.

Η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν διμερή συνάντηση αύριο, γύρω στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα (05:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), κατά την οποία θα συζητήσουν σειρά διμερών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι εμπορικές σχέσεις, η διακίνηση φαιντανύλης και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» περισσότερο την κινεζική αγορά, ώστε αμερικανικές εταιρείες να μπορέσουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.

