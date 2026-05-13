Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision δεν άφησε ασυγκίνητους μόνο το κοινό και τις επιτροπές — έφτασε μέχρι το BBC, που αποθέωσε τόσο τον καλλιτέχνη όσο και το «Ferto» σε δημοσίευση στο επίσημο Instagram κανάλι του για τον διαγωνισμό.

Στο Instagram του ειδικού καναλιού του BBC για τη Eurovision, δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, βίντεο με τον Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης. Στη λεζάντα της δημοσίευσης αποθεώθηκε τόσο ο τραγουδιστής, όσο και το κομμάτι του : «Ferto! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επιπέδου. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, και ακόμη περισσότερα, στην εμφάνισή του στον ημιτελικό».

Σε δημοσίευμα του BBC για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, η εμφάνιση του Έλληνα εκπροσώπου περιγράφεται ως μία από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με αναφορές στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας τραγουδιστής, Ακύλας είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος έως και την πρώτη (και μέχρι στιγμής μοναδική) νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, της Έλενας Παπαρίζου. Το τραγούδι του, το “Ferto”, αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης του 2009-2018».



Μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τις διεθνείς αυτές αναφορές, ο Ακύλας μπαίνει στην τελική ευθεία με ένα act που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Το «Ferto» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να συνδυάσει εντυπωσιακό θέαμα, ελληνικές πολιτισμικές αναφορές, συναίσθημα και σύγχρονη pop αισθητική. Σημειώνεται, ότι ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού.

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto

2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

4. Σουηδία: FELICIA – My System

5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

8. Κροατία: LELEK – Andromeda

9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

10. Πολωνία: ALICJA – Pray