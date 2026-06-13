Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (13/6) στη Λιθουανία, όταν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν μετά τον εντοπισμό μπαλονιού καιρού που αρχικά εκλήφθηκε ως drone.

Το Βίλνιους προειδοποίησε νωρίτερα τους κατοίκους για μία πιθανή στρατιωτική εισβολή drone στον εναέριο χώρο του. Λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από ένα μπαλόνι καιρού.

Το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη επιφυλακής του ΝΑΤΟ κλήθηκαν για να αναχαιτίσουν το ύποπτο drone, ενώ το αναγνώρισαν οπτικά ως ένα μπαλόνι καιρού.

Η Λιθουανία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, μετά από μία σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τις οποίες, ουκρανικά drones μακρών αποστάσεων αφού αστόχησαν στη Ρωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών.

cnn.gr