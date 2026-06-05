Εντάσεις και dogfights καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, καθώς ουκ ολίγες φορές συμμαχικά αεροσκάφη από τη Γαλλία και τη Λιθουανία σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, γαλλικά Rafale απογειώθηκαν εσπευσμένα έντεκα φορές στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, καθώς καταγράφηκε ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

📍Lithuania | Interception of 6 🇷🇺 aircrafts within the Baltic air space 🚨✈️



⚡️ Scramble of two 🇫🇷 Rafale aircraft of the Baltic Air Policing 71 detachment, based in Šiauliai 🇱🇹, in order to escort 🇷🇺 aircrafts operating in the Baltic responsibility area.



👀 Visual… pic.twitter.com/eDMIBB7xBI June 4, 2026

Η αποστολή Baltic Air Policing έχει ως στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας μέσω εκ περιτροπής ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας τις περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας των τριών χωρών. Τα αεροσκάφη απογειώνονται για την αναγνώριση ή αναχαίτιση αγνώστων ή μη συνεργάσιμων αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων Γκιγιόμ Βερνέ δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων ενδέχεται να υποδηλώνει προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ την ίδια εβδομάδα που φιλοξένησε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Το γαλλικό απόσπασμα που συμμετέχει στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη Βαλτική πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδιο πτήσης ή χωρίς ραδιοεπικοινωνία», ανέφερε ο Βερνέ.

On 2 June, two French🇫🇷 @Armee_de_lair fighters from Baltic Air Policing, scrambled from Šiauliai Air Base 🇱🇹 to conduct several interceptions involving six Russian 🇷🇺 aircraft operating within the Baltic Area of Responsibility:



1 x Su-35 fighter aircraft

1 x Il-76 military… pic.twitter.com/j0Y1O52bXq June 4, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν, περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και μεταγωγικά.

Τα περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πρόσφατων συμβάντων κατά τα οποία στρατιωτικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί προς τα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Έξι ρωσικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν την Τρίτη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό της 2ας Ιουνίου, όταν έξι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής οδήγησαν σε κοινή επιχείρηση αναχαίτισης από γαλλικά και σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη.

Η Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι δύο μαχητικά Rafale της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία επιχειρούν από την αεροπορική βάση Σιαουλιάι στη βόρεια Λιθουανία, απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν πολλαπλά ρωσικά αεροσκάφη στην περιοχή ευθύνης της Βαλτικής.

Swedish QRA fighter jets intercepted two Russian Tu-22M3 strategic bombers over the Baltic Sea today. The bombers were escorted by two Russian fighter jets, and the interception was coordinated with NATO allies. 📸 Swedish Air Force pic.twitter.com/lI2zek0nM4 — Flygvapnet (@flygvapnet) April 20, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύο μαχητικά Gripen της σουηδικής πολεμικής αεροπορίας, σε μια συντονισμένη αντίδραση της Συμμαχίας που περιλάμβανε τόσο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ όσο και τη Σουηδία, η οποία εντάχθηκε επισήμως στη Συμμαχία τον Μάρτιο του 2024, εγκαταλείποντας περισσότερα από 200 χρόνια στρατιωτικής ουδετερότητας.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, τα έξι ρωσικά αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν περιλάμβαναν μαχητικό αεροσκάφος, αεροσκάφος κρούσης, μεταγωγικό και εξειδικευμένα αεροσκάφη αναγνώρισης, γεγονός που υποδηλώνει συντονισμένη ρωσική δραστηριότητα σε πολλαπλά επιχειρησιακά πεδία ταυτόχρονα.

protothema.gr