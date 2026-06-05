άρωμα, παρουσιάζει τα νέα ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Oriental, προσφέροντας μια premium εμπειρία φροντίδας των ρούχων με τα πιο μεθυστικά ανατολίτικα αρώματα. Το ολοκληρωμένο σύστημα ενζύμων που διαθέτουν εξαφανίζει ακόμα και τους πιο δύσκολους λιπαρούς λεκέδες, ενώ παράλληλα περιποιείται τις ίνες του ρούχου και σέβεται τα υφάσματα χάρις στην εξελιγμένη τεχνολογία Pro Clean 6 enzymes power. Η συλλογή περιλαμβάνει δύο μοναδικά αρώματα, εμπνευσμένα από την τέχνη της ανατολίτικης αρωματοποιίας:

ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Oriental White Musk 60 πλύσεων (2,4L)

ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Oriental Gold Orchid 60 πλύσεων (2,4L)

Με νότες που παραπέμπουν στη μυστηριακή γοητεία της Ανατολής, τα νέα αρώματα μεταμορφώνουν κάθε πλύση σε μια ξεχωριστή εμπειρία αισθήσεων. Κάθε άνοιγμα της ντουλάπας γίνεται ένα μικρό ταξίδι στον παραμυθένιο κόσμο της Ανατολής, εκεί που η φρεσκάδα συναντά την πολυτέλεια και η καθαριότητα αποκτά νέα διάσταση.

Τα υγρά απορρυπαντικά ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Oriental συνδυάζουν τη μεγάλη διάρκεια αρώματος στα ρούχα με την αποδεδειγμένη καθαριστική δύναμη της σειράς ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ. Απευθυνόμενη σε όσους δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο άρωμα των ρούχων τους και αναζητούν μικρές απολαύσεις στην καθημερινότητά τους, η νέα σειρά έρχεται να αποδείξει ότι η φροντίδα των ρούχων μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από καθαριότητα.

ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Oriental. Ονειρεμένα αρώματα!

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