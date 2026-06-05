Ο γάμος ενός Τούρκου και μίας Ελληνίδας πρόσφατα στη Γερμανία προβάλλεται  στα τουρκικά social media και ΜΜΕ, ως μία ιστορία αγάπης που δεν γνωρίζει σύνορα (κάντε τον συνειρμό).

Η τελετή παράδοσης της νύφης, αν και από την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την τουρκική παράδοση, με την οικογένεια του γαμπρού να φτάνει στο σπίτι της νύφης κρατώντας τουρκικές σημαίες.

Η οικογένεια της νύφης τους υποδέχθηκε ανοίγοντας ελληνικές σημαίες και το σκηνικό που προέκυψε ήταν γιορτινό και συγκινητικό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο νεαρός Χουσεΐν παντρεύτηκε την Άντρεα, την επί χρόνια σύντροφό του στη Γερμανία.

Τα σχόλια των χρηστών κάτω από τις αναρτήσεις ήταν ποικίλα.

Πολλοί σχολίασαν ότι η πολιτική και όχι η καρδιά διχάζει στους ανθρώπους και έδωσαν συγχαρητήρια στο «ερωτευμένο» ζευγάρι, που απέδειξε ότι η ευτυχία δεν εμποδίζεται από τους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Υπήρχαν όμως και πιο σκεπτικιστές, που σχολίασαν ότι η εικόνα του ζευγαριού ήταν αταίριαστη και ότι πιθανότατα ο γαμπρός παντρεύτηκε τη νύφη για άλλους λόγους.

iefimerida.gr