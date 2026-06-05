Ο γάμος ενός Τούρκου και μίας Ελληνίδας πρόσφατα στη Γερμανία προβάλλεται στα τουρκικά social media και ΜΜΕ, ως μία ιστορία αγάπης που δεν γνωρίζει σύνορα (κάντε τον συνειρμό).

Η τελετή παράδοσης της νύφης, αν και από την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την τουρκική παράδοση, με την οικογένεια του γαμπρού να φτάνει στο σπίτι της νύφης κρατώντας τουρκικές σημαίες.

Almanya’da evlenen Türk ve Yunan çiftin düğününde, gelin çıkarma merasimi Türk töresine göre yapılırken, erkek evi Türk bayraklarıyla kız evine geldi; kız evi ise Yunan bayraklarıyla karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. pic.twitter.com/yIMW9Cx0C3 June 4, 2026

Η οικογένεια της νύφης τους υποδέχθηκε ανοίγοντας ελληνικές σημαίες και το σκηνικό που προέκυψε ήταν γιορτινό και συγκινητικό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο νεαρός Χουσεΐν παντρεύτηκε την Άντρεα, την επί χρόνια σύντροφό του στη Γερμανία.

Hüseyin isimli bir Türk, Almanya’da uzun süredir birlikte olduğu Andrea ile hayatını birleştirdi. pic.twitter.com/xC4JSEbPyy — Bayrak Medya (@bayrakmedya) June 2, 2026

Τα σχόλια των χρηστών κάτω από τις αναρτήσεις ήταν ποικίλα.

Πολλοί σχολίασαν ότι η πολιτική και όχι η καρδιά διχάζει στους ανθρώπους και έδωσαν συγχαρητήρια στο «ερωτευμένο» ζευγάρι, που απέδειξε ότι η ευτυχία δεν εμποδίζεται από τους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Υπήρχαν όμως και πιο σκεπτικιστές, που σχολίασαν ότι η εικόνα του ζευγαριού ήταν αταίριαστη και ότι πιθανότατα ο γαμπρός παντρεύτηκε τη νύφη για άλλους λόγους.

iefimerida.gr