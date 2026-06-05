Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, επανέλαβε τη στήριξη της Κύπρου για τη συνεχή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία. Ο κ. Κόμπος προέβη στο σχόλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “X” μετά από συνάντηση στη Ντουσάνμπε, Τατζικιστάν, με τον ομόλογό του, Sirojiddin Muhriddin, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική Ασία.

Στην ανάρτησή του, την Παρασκευή, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη στη χώρα από Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου.

📍Dushanbe ~ As part of my Central Asia tour, it is a distinct honour to be in Tajikistan for the first official visit by a 🇨🇾 Foreign Minister.



Had a productive meeting with Foreign Minister Sirojiddin Muhriddin, where we discussed ways to strengthen 🇨🇾-🇹🇯 ties and expand… pic.twitter.com/HgJcbAVHT5 June 5, 2026

Ανέφερε ότι οι δύο είχαν μια παραγωγική συνάντηση «όπου συζητήσαμε τρόπους ενδυνάμωσης των σχέσεων Κύπρου – Τατζικιστάν και διεύρυνση της πρακτικής συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και η εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, αντάλλαξαν με τον ομόλογό του Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Θέματα περιφερειακής ασφάλειας επίσης κατείχαν σημαντική θέση στις συζητήσεις, πρόσθεσε.

«Ως κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και ως τρέχουσα περιστρεφόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, επανέλαβα τη στήριξη της Κύπρου για τη συνέχιση της εμπλοκής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας», ανέφερε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Υπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου του Τατζικιστάν, Faizali Idizoda.

Σε ανάρτηση στο “X”, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «θερμή», ο Υπουργός ανέφερε ότι «στις συζητήσεις εστιάσαμε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και στην διεύρυνση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Τατζικιστάν».

ΚΥΠΕ