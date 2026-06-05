Το σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία η μόνη λύση», είναι έγκλημα; Είναι σημαία. Είναι λάβαρο αγώνα. Γι΄ αυτό και δεν μπορεί να σύρονται στο δικαστήριο ο Τουρκοκύπριος Οζ Καραχάν και ο Ελληνοκύπριος Γιώργος Τάττης. Το γεγονός ότι κρατούσαν μαζί αυτό το πανό, στη διάρκεια παρέλασης για την επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 1η Οκτωβρίου 2024, δεν είναι μόνο συμβολισμός, αλλά και ουσία. Αφορά την πεμπτουσία του Κυπριακού, που είναι θέμα εισβολής – κατοχής και αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Οζ και ο Γιώργος, παρουσιάσθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής αναβλήθηκε, για την 16η Νοεμβρίου 2026. Με αφορμή και την αναβολή αυτή, ακούστηκαν πολλές φωνές, πολιτών και κομμάτων, για απόσυρση της υπόθεσης από τα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να θεωρείται μονόδρομος.

Κ.ΒΕΝ.