Με ομόφωνη απόφασή του, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης δέκα ετών σε 39χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος παραδέχθηκε τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε σε σχέση με υπόθεση κατοχής με σκοπό την προμήθεια σχεδόν δέκα κιλών κάνναβης.

Στη σημερινή του απόφαση, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού αναφέρει ότι στις 16 Οκτωβρίου 2024 μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα σε όχημα στον 39χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο στην περιοχή Ζακακίου. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των Αρχών, ανέπτυξε ταχύτητα και συγκρούστηκε με υπηρεσιακά οχήματα της ΥΚΑΝ Λεμεσού, με αποτέλεσμα την ανατροπή ενός εξ αυτών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος, αφού κατάφερε να διαφύγει, εισήλθε σε περιοχή που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις και, πριν ακινητοποιηθεί το όχημά του, πέταξε ποσότητα κάνναβης βάρους πέραν των δέκα κιλών από τον παράθυρο. Ακολούθως, τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, ο 39χρονος παραδόθηκε στις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων πέντε μήνες αργότερα, οι οποίες στη συνέχεια τον παρέδωσαν στην Κυπριακή Αστυνομία.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως είχε στην κατοχή του την εν λόγω ποσότητα ναρκωτικών. Παράλληλα, αποκάλυψε στις Αρχές το πρόσωπο από το οποίο λάμβανε οδηγίες για την παράδοση των επίδικων ναρκωτικών, ενώ επρόκειτο να λάβει το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ από τον προμηθευτή του ως αμοιβή για τη μεταφορά τους. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη διάφορους μετριαστικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων την έγκαιρη παραδοχή του κατηγορουμένου, καθώς και άλλα ελαφρυντικά στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του.