Συνελήφθη χθες, δυνάμει δικαστικού εντάλματος 44χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα εμπρησμού και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Τα εν λόγω αδικήματα, διαπράχθηκαν στη Λεμεσό στις 01/06/2026. Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε, στις 2.50π.μ σε πρακτορείο στοιχημάτων, ιδιοκτησίας 40χρονου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε τις προηγούμενες μέρες στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων για διευκόλυνση των ανακρίσεων, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις