Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τέσσερις άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται.

Η υπόθεση έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία. Και άλλες παρόμοιες έχουν έλθει στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, όπως στη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Σουηδία.

Η Πελικό έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν κατέθεσε δημοσίως το 2024 για τους βιασμούς που υπέστη, ενώ ήταν ναρκωμένη, τις οποίες διέπραξαν δεκάδες άνδρες που στρατολόγησε ο πρώην σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.

«Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους», δήλωσε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου και προσθέτει ότι στη συνέχεια, «σεξουαλικές πράξεις διαπράχθηκαν εναντίον των θυμάτων και βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους»

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ακόμη δεν είναι γνωστός, διευκρινίζει η αστυνομία.

«Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, της μονάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ύποπτοι συμμετείχαν σε ιδιωτικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνονταν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκωθούν τα δυνητικά θύματα.

Η αστυνομία λέει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων, ενώ κατέσχεσε υπολογιστές, τηλέφωνα ή στικάκια USB κατά τη διάρκεια των ερευνών.

«Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε, ή σας βίασε ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», δήλωσε η Φαν ντερ Κολκ.

protothema.gr