Της Αναστασίας Βαμβακά

Με τη συνεργασία της VESON/VesselsValue

Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει και το 2026 να αποτελεί τη σημαντικότερη δύναμη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις θάλασσες όχι μόνο χάρη στην ιστορική της παράδοση, αλλά κυρίως μέσω της στρατηγικής προσαρμοστικότητας, της επενδυτικής διορατικότητας και της υψηλής τεχνογνωσίας των ανθρώπων της.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές αναταράξεις, αυξημένες απαιτήσεις απανθρακοποίησης, αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, οι Έλληνες εφοπλιστές όχι μόνο διατηρούν την κυριαρχία τους, αλλά επεκτείνουν περαιτέρω το αποτύπωμά τους. Η φετινή λίστα των 50 κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών αποτυπώνει με σαφήνεια τη μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας σε μια νέα εποχή. Οι επενδύσεις σε LNG carriers, πλοία μεταφοράς CO₂, eco tankers και νέες τεχνολογίες καυσίμων αποτελούν πλέον βασικό στρατηγικό άξονα για τους μεγαλύτερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανανέωση στόλων μέσω νεότευκτων πλοίων, αλλά και στοχευμένων κινήσεων στη second hand αγορά.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Μαρία Αγγελικούση, με στόλο αξίας άνω των 17,5 δισ. δολαρίων και 143 πλοία, διατηρώντας τον όμιλο Angelicoussis μεταξύ των ισχυρότερων ναυτιλιακών δυνάμεων διεθνώς. Εντυπωσιακή είναι και η άνοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, με συνολική αξία στόλου που ξεπερνά πλέον τα 16 δισ. δολάρια, καταγράφει ένα από τα μεγαλύτερα άλματα της χρονιάς, επενδύοντας επιθετικά σε LNG και πλοία μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Γιώργος Προκοπίου συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων παικτών του παγκόσμιου shipping, διαθέτοντας στόλο άνω των 200 πλοίων, ενώ ο Γιώργος Οικονόμου παραμένει μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλιακής χρηματοδότησης και των διεθνών κεφαλαιαγορών. Σημαντική είναι και η εκτόξευση της Αγγελικής Φράγκου, η οποία επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη πεντάδα, με τη Navios Maritime Partners να διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους πολυσχιδείς στόλους διεθνώς.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δυναμική νέας γενιάς εφοπλιστών και οικογενειακών σχημάτων που επενδύουν μεθοδικά στην επόμενη ημέρα της ναυτιλίας. Οι οικογένειες Αγγελικούση, Μαρτίνου, Λάτση, Λιβανού, Πολέμη, Λαιμού, Ιγγλέση και Λυκιαρδόπουλου συνεχίζουν να ανανεώνουν τους στόλους τους, ενισχύοντας παράλληλα τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής σημαίας σε σημαντικό μέρος των πλοίων τους.

Η λίστα του 2026 καταγράφει συνολικά αυξημένες αποτιμήσεις στόλων, ισχυρή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές και έντονη κινητικότητα στις νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα, αποτυπώνει την αυξανόμενη σημασία της πράσινης μετάβασης, καθώς όλο και περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές επενδύουν σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών, σε τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και σε εξειδικευμένους τύπους πλοίων.

Σε έναν κόσμο όπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου εξακολουθεί να μεταφέρεται διά θαλάσσης, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ο πιο ισχυρός πρεσβευτής της χώρας στη διεθνή οικονομία. Με παράδοση που ξεπερνά τους δύο αιώνες, αλλά και με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πηγή Δεδομένων: VESON/VesselsValue

1. Μαρία Αγγελικούση

Maran Gas Maritime – Maran Tankers – Maran Dry Management Inc.

Αξία στόλου 17.539 εκ.$

Αριθμός πλοίων 143

Η Μαρία Αγγελικούση συνεχίζει με συνέπεια την ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση της οικογένειας, ηγούμενη ενός από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Μέσω των Maran Gas Maritime, Maran Tankers και Maran Dry Management, διαχειρίζεται έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο στόλο με έντονη ελληνική παρουσία. Ο όμιλος διατηρεί ηγετική θέση στις διεθνείς μεταφορές LNG, πετρελαίου και ξηρού φορτίου. Η ίδια συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες γυναίκες της παγκόσμιας ναυτιλίας και παραμένει η πλουσιότερη Ελληνίδα, σύμφωνα με τη λίστα του “Forbes”.

2. Βαγγέλης Μαρινάκης

Capital Clean Energy Carriers – Capital Containers Ship Management – Capital Gas – Capital Ship Management – Capital Tankers Corp.

Αξία στόλου 16.153,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 143

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτελεί μία από τις πλέον πολυσχιδείς προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, στα ΜΜΕ και στον αθλητισμό. Μέσω του ομίλου Capital δραστηριοποιείται δυναμικά στις μεταφορές LNG, containerships και δεξαμενόπλοιων, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονα πλοία νέας τεχνολογίας. Ξεκίνησε την πορεία του ως ναυλομεσίτης και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες διεθνώς. Το 2025 ξεχώρισε για τις μεγάλες επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO2.

3. Γιώργος Προκοπίου

Dynacom Tankers – Sea Traders

Αξία στόλου 14.004 εκ.$

Αριθμός πλοίων 202

Ο Γιώργος Προκοπίου, χωρίς οικογενειακή ναυτική παράδοση, δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνόκτητους στόλους διεθνώς. Μέσω των Dynacom Tankers και Sea Traders δραστηριοποιείται δυναμικά στα δεξαμενόπλοια, τα LNG carriers και τα bulk carriers, επεκτείνοντας συνεχώς τη ναυτιλιακή του παρουσία. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τον στόλο του με δεκάδες νέες παραγγελίες και αγορές πλοίων. Παράλληλα, επενδύει στρατηγικά στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο real estate και στον χώρο του yachting.

4. Γιώργος Οικονόμου

TMS Cardiff Gas – TMS Tankers – TMS Dry – Cardiff Marine

Αξία στόλου 10.752,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 111

Ο Γιώργος Οικονόμου θεωρείται ένας από τους πλέον αυτοδημιούργητους Έλληνες εφοπλιστές, με έντονη παρουσία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ξεκίνησε την πορεία του ως μηχανικός στη Thenamaris και στη συνέχεια ίδρυσε την Cardiff Marine, εξελίσσοντας τον όμιλό του σε σημαντικό παίκτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Μέσω των TMS Tankers, TMS Dry και Cardiff Gas δραστηριοποιείται σε δεξαμενόπλοια, φορτηγά και LNG carriers. Παράλληλα, είναι γνωστός για τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης και τις επενδύσεις του διεθνώς.

5. Αγγελική Φράγκου

Navios Maritime Partners

Αξία στόλου 9.124 εκ.$

Αριθμός πλοίων 147

Η Αγγελική Φράγκου βρίσκεται στην κορυφή της Navios Maritime Partners, ενός από τους σημαντικότερους εισηγμένους ναυτιλιακούς ομίλους της Wall Street. Διαχειρίζεται έναν εκτεταμένο στόλο δεξαμενόπλοιων, containerships και bulk carriers, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση και τεχνολογική αναβάθμιση των πλοίων. Η παρουσία της στις διεθνείς χρηματαγορές ξεκίνησε το 2004, όταν έγινε η πρώτη Ελληνίδα επικεφαλής ναυτιλιακής εταιρείας που εισήχθη στο Nasdaq. Παραμένει μία από τις ισχυρότερες γυναίκες της διεθνούς ναυτιλίας.

6. Νικόλας Τσάκος

Tsakos Energy Navigation – Tsakos Shipping and Trading

Αξία στόλου 8.969,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 114

Ο Νικόλας Τσάκος προέρχεται από ιστορική ναυτική οικογένεια της Χίου και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας. Η Tsakos Energy Navigation, που ίδρυσε το 1993, είναι η μακροβιότερη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε δεξαμενόπλοια, LNG carriers και πλοία μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία σε εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δράσεις με επίκεντρο τη ναυτική παράδοση.

7. Άννα Αγγελικούση, Φραγκίσκος και Αντώνης Κανελλάκης

Pantheon Tankers Management – Alpha Gas S.A. – Alpha Bulkers Shipmanagement

Αξία στόλου 8.691,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 109

Η Άννα Αγγελικούση μαζί με τους γιους της, Φραγκίσκο και Αντώνη Κανελλάκη, έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό και διαρκώς αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό όμιλο. Μέσω των Pantheon Tankers, Alpha Gas και Alpha Bulkers δραστηριοποιούνται σε δεξαμενόπλοια, LNG carriers και bulk carriers, επενδύοντας συστηματικά σε νεότευκτα πλοία και στρατηγικές εξαγορές. Από το 2022 ο στόλος τους ενισχύεται σταθερά, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικογένεια διατηρεί διακριτική, αλλά ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

8. Γιάννης Κούστας

Danaos Shipping

Αξία στόλου 6.908,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 119

Ο Γιάννης Κούστας ανέλαβε τη διοίκηση της Danaos Shipping το 1987 και μετέτρεψε την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές containerships διεθνώς. Η Danaos υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές που απέκτησαν ισχυρή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές, εδραιώνοντας τη θέση της στη Wall Street. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος επεκτείνεται και στον χώρο του ξηρού φορτίου, μέσω επενδύσεων σε second-hand bulk carriers. Ο στόλος του διακρίνεται για τη σύγχρονη τεχνολογία και την υψηλή επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

9. Κρίτων Λεντούδης

Evalend Shipping

Αξία στόλου 6.245,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 92

Ο Κρίτων Λεντούδης, επικεφαλής της Evalend Shipping, ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, διατηρώντας χαμηλό δημόσιο προφίλ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε bulk carriers, δεξαμενόπλοια, LNG και LPG carriers, αυξάνοντας συστηματικά τον στόλο και την αξία του. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και ανανέωση του στόλου. Παράλληλα, ο εφοπλιστής είναι γνωστός για τη σπάνια συλλογή πολυτελών και ιστορικών αυτοκινήτων που διαθέτει.

10. Νικόλαος Μαρτίνος

Thenamaris

Αξία στόλου 6.126,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 90

Ο Νικόλαος Μαρτίνος ανήκει στη νέα γενιά της ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας Μαρτίνου και ηγείται της Thenamaris ως διευθύνων σύμβουλος. Με σπουδές οικονομικών σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συνεχίζει τη στρατηγική ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου. Ο όμιλος επενδύει συστηματικά τόσο σε νεότευκτα πλοία όσο και σε επιλεγμένες αγορές second-hand, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια και στα bulk carriers. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

11. Ανδρέας Μαρτίνος

Minerva Marine

Αξία στόλου 5.705 εκ.$

Αριθμός πλοίων 96

Ο Ανδρέας Μαρτίνος ίδρυσε τη Minerva Marine το 1996 και ανέπτυξε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς στόλους δεξαμενόπλοιων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στα aframax, VLCC, MR και suezmax tankers, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται δυναμικά και στον τομέα του LNG μέσω της Minerva Gas. Ο όμιλος ξεχωρίζει για τη συμμετοχή του σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Η ένταξη της εταιρείας στο Maersk Mc-Kinney Moller Center επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στις πράσινες τεχνολογίες.

12. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος

Costamare

Αξία στόλου 4.727,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 83

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος συνεχίζει τη ναυτιλιακή παρακαταθήκη της οικογένειας μέσω της Costamare, ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους containerships. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και εξελίχθηκε σε διεθνή δύναμη με παρουσία στη Wall Street από το 2010. Τα τελευταία χρόνια η Costamare επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο του ξηρού φορτίου, επενδύοντας σε bulk carriers και σύγχρονες ναυπηγήσεις. Ο όμιλος διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και διεθνή ναυτιλιακή επιρροή.

13. Πέτρος Παππάς

Star Bulk Carriers

Αξία στόλου 4.029,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 142

Ο Πέτρος Παππάς συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες ξηρού φορτίου, με πολυετή παρουσία στις διεθνείς χρηματαγορές. Μέσω της Star Bulk Carriers διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους στόλους bulk carriers παγκοσμίως, με έμφαση στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση. Το 2023 προχώρησε στη σημαντική εξαγορά της Eagle Bulk Shipping, δημιουργώντας έναν ναυτιλιακό κολοσσό διεθνούς εμβέλειας. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε ανανέωση στόλου και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Wall Street, ενισχύοντας τη διεθνή χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου σταθερά.

14. Πήτερ Λιβανός

GasLog Ltd

Αξία στόλου 3.048,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 15

Ο Πήτερ Λιβανός προέρχεται από μία από τις ιστορικότερες οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, με παρουσία που εκτείνεται σε τρεις αιώνες. Μέσω της GasLog ανέπτυξε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους στόλους LNG carriers διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στη Wall Street. Τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά και στις τεχνολογίες μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα μέσω της Ecolog, εστιάζοντας στη νέα εποχή πράσινων καυσίμων. Παράλληλα, είναι γνωστός για τη μοναδική συλλογή συλλεκτικών αυτοκινήτων που διαθέτει.

15. Χάρης Βαφειάς

Stealth Maritime – StealthGas Inc. – Brave Maritime Corporation – Imperial – C3IS

Αξία στόλου 2.823 εκ.$

Αριθμός πλοίων 86

Ο Χάρης Βαφειάς ξεχώρισε από νωρίς στη διεθνή ναυτιλία, καθώς σε ηλικία μόλις 26 ετών οδήγησε τη StealthGas στο Nasdaq. Μέσω των StealthGas, Brave Maritime και Imperial Petroleum δραστηριοποιείται σε LPG carriers, δεξαμενόπλοια και bulk carriers, διατηρώντας έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Με καταγωγή από τη Χίο, μεγάλωσε μέσα στη ναυτιλία και ανέλαβε νωρίς τον έλεγχο του οικογενειακού ομίλου. Σήμερα συγκαταλέγεται στους πιο δραστήριους Έλληνες εφοπλιστές της νέας γενιάς.

16. Θανάσης Μαρτίνος

Eastern Mediterranean Maritime

Αξία στόλου 2.795,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 80

Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μετά την πολυετή παρουσία του στη Thenamaris, ίδρυσε την Eastern Mediterranean Maritime, δημιουργώντας έναν ισχυρό ναυτιλιακό όμιλο με διεθνή παρουσία. Παράλληλα, δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ακινήτων και της κοινωφελούς προσφοράς. Από το 2019 υπηρετεί ως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ενώ έχει τιμηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμβολή του στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

17. Λου Κολλάκης

Chartworld Shipping

Αξία στόλου 2.595,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 74

Ο Λου Κολλάκης, με καταγωγή από τις Οινούσσες, αποτελεί έναν από τους πλέον διακριτικούς, αλλά ισχυρούς Έλληνες πλοιοκτήτες διεθνώς. Μέσω της Chartworld Shipping διαχειρίζεται στόλο με φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, containerships και ψυγεία, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο της κρουαζιέρας. Η οικογένεια διαθέτει μακρά ναυτική ιστορία, που ξεκινά από τον 19ο αιώνα. Παράλληλα, μέσω του Ιδρύματος “Στέφανος Κολλάκης”, αναπτύσσει σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

18. Διαμαντής Διαμαντίδης

Delta Tankers – Marmaras Navigation

Αξία στόλου 2.482,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 55

Ο Διαμαντής Διαμαντίδης δραστηριοποιείται στη ναυτιλία από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες μορφές του ελληνικού shipping. Μέσω των Delta Tankers και Marmaras Navigation διαχειρίζεται έναν σύγχρονο στόλο δεξαμενόπλοιων με ισχυρή διεθνή παρουσία. Παράλληλα, έχει έντονη δραστηριότητα στον χώρο του real estate και των επενδύσεων υψηλής αξίας. Είναι επίσης γνωστός για τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης και κλασικών αυτοκινήτων που διαθέτει.

19. Πάρις Κασιδόκωστας – Οικογένεια Λάτση

Latsco Shipping Limited

Αξία στόλου 2.453 εκ.$

Αριθμός πλοίων 33

Η Latsco Shipping ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940 από τον θρυλικό καπετάνιο Γιάννη Σ. Λάτση και συνεχίζει σήμερα τη δραστηριότητά της υπό τη διοίκηση του Πάρι Κασιδόκωστα, εκπροσώπου της τρίτης γενιάς της οικογένειας. Με περισσότερα από 80 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία, η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο 33 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 3,1 εκατ. τόνων deadweight, που περιλαμβάνει product tankers, VLCCs, LNG carriers, gas carriers, containerships και ultramax bulkers. Με έδρα το Μονακό και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Ντουμπάι, η Latsco επενδύει δυναμικά στην ανανέωση του στόλου της, με παραγγελίες νέας γενιάς dual fuel πλοίων και στρατηγική έμφαση στη βιώσιμη ναυτιλία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

20. Δημήτρης Προκοπίου

Centrofin

Αξία στόλου 2.283,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 48

Ο Δημήτρης Προκοπίου ηγείται της Centrofin, συνεχίζοντας με επιτυχία τη ναυτιλιακή πορεία της οικογένειας Προκοπίου. Ξεκίνησε την καριέρα του μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, στη Sea Traders, πριν ακολουθήσουν ξεχωριστές επιχειρηματικές διαδρομές στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Centrofin δραστηριοποιείται κυρίως στα δεξαμενόπλοια και στα LPG carriers, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονα πλοία. Ο εφοπλιστής διακρίθηκε για τις στρατηγικές αγορές πλοίων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του.

21. Τζένη Ανδριανοπούλου

Cape Shipping S.A.

Αξία στόλου 2.154,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 32

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρεί, η Τζένη Ανδριανοπούλου, επικεφαλής της Cape Shipping, είναι γνωστή στους εφοπλιστικούς κύκλους για τον δυναμισμό και τις μελετημένες κινήσεις της. Έκανε αισθητή την παρουσία της στον χώρο όταν, το 1999, ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη μέλος του δ.σ. του Greek Shipping Cooperation Committee, του ισχυρού εφοπλιστικού λόμπι του Λονδίνου. Επί σειρά ετών η Cape Shipping δραστηριοποιούνταν στην αγορά ξηρού φορτίου, ωστόσο από το 2013 εισήλθε στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

22. Λέων Πατίτσας

Atlas Maritime

Αξία στόλου 1.829,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 17

Ο Λέων Πατίτσας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Είναι γιος του εφοπλιστή Σπυρίδωνα Πατίτσα και της Μαριγώς Λαιμού-Πατίτσα, η οποία ήταν κόρη του καπετάνιου Λέοντα Σ. Λαιμού. Η εταιρεία του ιδρύθηκε το 2004. Το τελευταίο διάστημα η Atlas έχει επιστρέψει δυναμικά στη ναυπήγηση νέων πλοίων, κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, ενώ προσέλκυσε τα βλέμματα της παγκόσμιας ναυτιλίας με την παραγγελία τριών πλοίων μεταφοράς αμμωνίας στη Νότια Κορέα.

23. Αδαμάντιος Πολέμης

New Shipping Ltd

Αξία στόλου 1.735,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 37

Οι ρίζες της οικογένειας Πολέμη εκτείνονται δυόμισι αιώνες πίσω, με αφετηρία την Άνδρο και ισχυρή παρουσία στα θεσμικά δρώμενα της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Μετά τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της οικογένειας, το 2014, η Polembros παρέμεινε στον Σπύρο Πολέμη, ενώ ο Αδαμάντιος Πολέμης επικεντρώθηκε στη New Shipping, την οποία είχε ιδρύσει ήδη από το 2005 με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων και των bulk carriers, πραγματοποιώντας τα τελευταία χρόνια επιλεκτικές κινήσεις στη second-hand αγορά. Παράλληλα, ο Αδαμάντιος Πολέμης έχει ενεργή παρουσία και στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

24. Μιχάλης Λεμός

Nereus Shipping

Αξία στόλου 1.723,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 19

Ο Μιχάλης Λεμός συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου. Γεννημένος στις Οινούσσες το 1955, κληρονόμησε μαζί με τις δύο αδελφές του τη ναυτιλιακή παράδοση και την περιουσία του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Λεμού. Η Nereus Shipping αποτελεί θυγατρική της CM Lemos, του ιστορικού ναυτιλιακού ομίλου της οικογένειας, και ακολουθεί σταθερή στρατηγική ανανέωσης του στόλου της μέσω επενδύσεων σε σύγχρονα πλοία. Διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα.

25. Φίλιππος και Αντώνης Λαιμός

Enesel S.A.

Αξία στόλου 1.723,0 εκ.$

Αριθμός πλοίων 17

Ο Φίλιππος και ο Αντώνης Λαιμός συνεχίζουν τη μακρά ναυτική παράδοση της οικογένειας Λαιμού, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο Αντώνης Λαιμός διατελεί αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το 2003 οι οικογενειακές εταιρείες Avra Shipmanagement S.A. και Sealuck Shipping Corporation συγχωνεύθηκαν, δημιουργώντας την Enesel S.A., η ονομασία της οποίας προέρχεται από τα αρχικά NSL του ονόματος του Νικόλαου Σπύρου Λαιμού.

26. Νικόλαος και Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλος

Neda Maritime

Αξία στόλου 1.620,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Η οικογένεια Λυκιαρδόπουλου κατάγεται από τις Κεραμειές Λειβαθούς στην Κεφαλονιά, έναν από τους ιστορικότερους ναυτότοπους της Ελλάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ιδρύθηκε στον Πειραιά η Neda Maritime Agency Co. Ltd, εκπροσωπώντας τον όμιλο Λυκιαρδόπουλου. Σήμερα η τρίτη γενιά της οικογένειας διαχειρίζεται έναν σύγχρονο στόλο bulk carriers και tankers, με σημαντικό μέρος των πλοίων να φέρει την ελληνική σημαία.

27. Νικόλας Ιγγλέσης

Alberta Shipmanagement

Αξία στόλου 1.611,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 28

Παρότι ιδρύθηκε μόλις το 2019 από τον Νικόλα Ιγγλέση και τις κόρες του, Ισμήνη και Αλεξία, η Alberta Shipmanagement έχει ήδη αναπτύξει έντονη δυναμική στον κλάδο. Οι δύο κόρες του αποτελούν την πέμπτη γενιά μιας ναυτικής οικογένειας από τη Σάμο, με ιστορία 148 ετών στη ναυτιλία. Μετά την αποχώρησή τους από τη Samos Steamship, ξεκίνησαν τη νέα τους πορεία με στόλο τεσσάρων δεξαμενόπλοιων και τριών bulk carriers. Μέσα σε λίγα χρόνια η Alberta Shipmanagement εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον ανερχόμενες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

28. Οικογένεια Χανδρή

Chandris

Αξία στόλου 1.587,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 26

Ο Γιάννης και ο Μιχάλης Χανδρής συνεχίζουν μία από τις σημαντικότερες οικογενειακές παραδόσεις της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Μιχάλης Χανδρής διατελεί τα τελευταία χρόνια αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας διεθνώς, αν και η πορεία της στη ναυτιλία ξεκίνησε από τα φορτηγά πλοία. Η παρουσία τους παραμένει διακριτή στον διεθνή ναυτιλιακό χώρο, με συνέπεια και πολυετή επιχειρηματική συνέχεια.

29. Ίδρυμα Ωνάση

Olympic Shipping and Management S.A.

Αξία στόλου 1.531,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 16

Η Olympic Shipping and Management S.A. αποτελεί τη συνέχεια της Olympic Maritime, που ίδρυσε το 1952 στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η εταιρεία είχε αρχικά έδρα το Μονακό, προτού μεταφερθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο. Το Ίδρυμα Ωνάση διακρίνεται σε Επιχειρηματικό και Κοινωφελές Ίδρυμα, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κοινωφελούς έργου. Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλία, καθώς και σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

30. Γιάννης και Αριστείδης Αλαφούζος

Okeanis Eco Tankers

Αξία στόλου 1.517,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 13

Η οικογένεια Αλαφούζου, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, διαθέτει μακρά ιστορία στη ναυτιλία. Ο Γιάννης Αλαφούζος εισήλθε στον κλάδο στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και παράλληλα ανέπτυξε ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Από την 1η Δεκεμβρίου 2022 η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Όσλο Okeanis Eco Tankers προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές, με τον Αριστείδη Αλαφούζο να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, διαδεχόμενος τον πατέρα του.

31. Θανάσης Λασκαρίδης

Laskaridis Maritime

Αξία στόλου 1.500,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 34

Το 2021 ο Πάνος και ο Θανάσης Λασκαρίδης διαχώρισαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διατηρώντας άριστες προσωπικές σχέσεις. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Laskaridis Maritime, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Ο Θανάσης Λασκαρίδης διαχειρίζεται επίσης δύο ναυπηγεία στην Ισπανία και βάση προμήθειας καυσίμων στο Μοντεβιδέο, ενώ στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί όπως οι Shell, Petrobras, Glencore και Repsol. Παράλληλα, επεκτείνει δυναμικά τη διεθνή παρουσία του στον τομέα της ναυτιλιακής υποστήριξης.

32. Σπύρος Πολέμης

Polembros Shipping

Αξία στόλου 1.380,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 17

Η οικογένεια Πολέμη διαθέτει ιστορία δυόμισι αιώνων στη ναυτιλία, με καταγωγή από την Άνδρο και διαχρονική παρουσία στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα. Το 2014, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, τα δύο αδέλφια Πολέμη ακολούθησαν ξεχωριστή επιχειρηματική διαδρομή. Ο Σπύρος Πολέμης διατήρησε την Polembros Shipping, η οποία επενδύει στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης της ναυτιλίας και ενισχύει τον στόλο της με νεότευκτα δεξαμενόπλοια.

33. Πάνος Λασκαρίδης

Lavinia Bulk

Αξία στόλου 1.350,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 53

Ο Πάνος Λασκαρίδης σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στη Γερμανία και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη ναυπηγική στο Λονδίνο. Ο στόλος του περιλαμβάνει κυρίως αλιευτικά-ψυγεία, ενώ οι δραστηριότητές του εκτείνονται από την Ελλάδα έως τα νησιά Φόκλαντ και την Κίνα. Το 2020 τιμήθηκε με τον τίτλο του “Υποναυάρχου επί τιμή” για τις σημαντικές δωρεές του προς το Πολεμικό Ναυτικό, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

34. Γιώργος Λιβανός

Sun Enterprises

Αξία στόλου 1.263,9 εκ.$

Αριθμός πλοίων 17

Η οικογένεια Λιβανού συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές και επιδραστικές εφοπλιστικές οικογένειες της Ελλάδας, με ρίζες που ανάγονται στη Χίο από το 1878. Η Sun Enterprises Ltd αποτελεί τον βραχίονα διαχείρισης δεξαμενόπλοιων του ομίλου, ενώ η Alios Bulkers Ltd διαχειρίζεται τον στόλο ξηρού φορτίου. Ο Γιώργος Λιβανός διατηρεί διεθνή παρουσία, κινούμενος μεταξύ Λοζάνης, Λονδίνου, Μόντε Κάρλο και Νέας Υόρκης, χωρίς ποτέ να αποκόπτεται από τον τόπο καταγωγής του. Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του κατέχει η Κορωνίδα, το ιδιωτικό νησί της οικογένειας στις Οινούσσες.

35. Θεόδωρος Βενιάμης

Golden Union

Αξία στόλου 1.238,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 46

Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας, ο Θεόδωρος Βενιάμης διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών επί δεκατρία συναπτά έτη (2009-2022), αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους προέδρους στην ιστορία της. Ίδρυσε την Golden Union σε ηλικία μόλις 27 ετών και κατά τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με τσιμεντάδικα πλοία. Σήμερα ο όμιλος Golden Union δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα έχει παρουσία σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και η μαστιχοπαραγωγή.

36. Μελίνα Τραυλού

Neptune Lines

Αξία στόλου 1.214 εκ.$

Αριθμός πλοίων 21

Η Μελίνα Τραυλού ηγείται της Neptune Lines, της ναυτιλιακής εταιρείας που ίδρυσε ο Νίκος Τραυλός το 1975 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους operators μεταφοράς οχημάτων στην Ευρώπη. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 21 Pure Car & Truck Carrier (PCTC) πλοίων και δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 50 λιμάνια σε 27 χώρες, εξυπηρετώντας τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Τα τελευταία χρόνια η Neptune Lines προχωρά σε στρατηγική ανανέωση του στόλου της μέσω του “Genesis Project”, με παραγγελίες τεσσάρων LNG dual-fuel πλοίων νέας γενιάς, επενδύοντας στη βιώσιμη ναυτιλία και στη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, επεκτείνει το αποτύπωμά της στις υπηρεσίες logistics και automotive terminals, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της μεταφοράς οχημάτων.

37. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος

Arcadia Shipmanagement

Αξία στόλου 1.167,1 εκ.$

Αριθμός πλοίων 14

Τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος συνεχίζουν τη μακρά οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία, διατηρώντας την ελληνική σημαία στη συντριπτική πλειονότητα του στόλου τους – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων. Η Arcadia Shipmanagement διαχειρίζεται στόλο δεξαμενόπλοιων, ενώ στον όμιλο ανήκει και η Aegean Bulk, με παρουσία στον κλάδο του ξηρού φορτίου. Η Arcadia ιδρύθηκε το 1998 από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, με σταθερή προσήλωση στην ελληνική σημαία και τη ναυπήγηση αποκλειστικά νεότευκτων πλοίων, αποφεύγοντας διαχρονικά την αγορά μεταχειρισμένων. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος ολοκλήρωσε σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

38. Πόλυς Β. Χατζηιωάννου

Safe Bulkers Inc.

Αξία στόλου 1.145,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 38

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου ανήκει στη γνωστή κυπριακή ναυτιλιακή οικογένεια Χατζηιωάννου. Είναι γιος του Βάσου Χατζηιωάννου, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Λουκά, ίδρυσαν την Troodos Shipping. Το 1987 ακολούθησε τη δική του αυτόνομη πορεία και το 2008 ίδρυσε τη Safe Bulkers, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στον κλάδο του ξηρού φορτίου, ακολουθώντας σταθερή στρατηγική ανανέωσης του στόλου της, ενώ παράλληλα καταγράφει υψηλή κερδοφορία. Ο Πόλυς Χατζηιωάννου δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων, συνδυάζοντας ναυτιλιακή εμπειρία με διεθνή επενδυτική δραστηριότητα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

39. Αριστείδης Πίττας

Euroseas Shipping

Αξία στόλου 1.078,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Με καταγωγή από τη Χίο, ο Αριστείδης Πίττας ηγείται σήμερα δύο εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών, της Euroseas και της EuroDry, υλοποιώντας παράλληλα σημαντικό πρόγραμμα ναυπηγήσεων. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Euroseas από την ίδρυσή της το 2005 και της EuroDry από το 2018. Η οικογένεια Πίττα διαθέτει βαθιές ρίζες στη ναυτιλία, με γενάρχη τον Νικόλαο Φ. Πίττα (1837-1913), ο οποίος ασχολήθηκε με τα ατμόπλοια ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανανέωση και ανάπτυξη του στόλου του.

40. Νίκος Σάββας

Cosmoship

Αξία στόλου 1.074,3 εκ.$

Αριθμός πλοίων 39

Η Cosmoship του Νίκου Σάββα έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε νέες ναυπηγήσεις. Παράλληλα με τις νέες παραγγελίες, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του στόλου της μέσω επιλεκτικών πωλήσεων πλοίων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της σύνθεσής του. Η δυναμική αυτή πορεία οδήγησε την Cosmoship στην είσοδό της στη φετινή λίστα των σημαντικότερων ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.

41. Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης

JHI Steamship

Αξία στόλου 1.017,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 12

Η οικογένεια Ιγγλέση, με καταγωγή από τη Σάμο, μετρά σχεδόν 150 χρόνια παρουσίας στη ναυτιλία. Το 2025 η Samos Steamship διασπάστηκε και, ως αποτέλεσμα, ο Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης ίδρυσε την JHI Steamship, η οποία σήμερα κατέχει 12 πλοία, tankers και bulk carriers, ενώ αναμένει ακόμα 7 έως το τέλος του 2028. Ο Γιάννης Ιππ. Ιγγλέσης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη κοινωνική δράση στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

42. Σεμίραμις Παληού

Diana Shipping

Αξία στόλου 978,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 34

Η οικογένεια Παληού αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες της Χίου. Ο Συμεών Παληός διαμόρφωσε επί δεκαετίες τη διεθνή πορεία του ομίλου, ενώ σήμερα η Σεμίραμις Παληού βρίσκεται στο τιμόνι της εισηγμένης Diana Shipping Inc. ως διευθύνουσα σύμβουλος. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανανέωσης του στόλου της, προχωρώντας σε πωλήσεις παλαιότερων πλοίων με στόχο τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Παράλληλα, μέσω θυγατρικής, συμμετέχει σε κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση πλοίων για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

43. Οικογένεια Βαρδινογιάννη

Avin International

Αξία στόλου 834,4 εκ.$

Αριθμός πλοίων 31

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων επιχειρηματικών και εφοπλιστικών οικογενειών της χώρας. Μέσω της Avin International, διατηρεί ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, ενώ ο ευρύτερος όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα εκτεταμένο φάσμα επιχειρηματικών τομέων, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, η διανομή πετρελαιοειδών, ο ανεφοδιασμός πλοίων, τα ξενοδοχεία, τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα ενημέρωσης, η ψυχαγωγία και τα εμπορικά κέντρα. Η πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας την καθιστά μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας.

44. Γιάννης Δράγνης

Goldenport Shipmanagement

Αξία στόλου 748,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 29

Ο Γιάννης Δράγνης, ως διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Goldenport, ηγείται ενός διαφοροποιημένου στόλου που περιλαμβάνει φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, containerships και mega yachts. Στο πλευρό του βρίσκονται ο αδελφός του, Βασίλης Δράγνης, και ο ιδρυτής του ομίλου, Πάρης Δράγνης. Σημαντικός σταθμός στην πορεία της εταιρείας υπήρξε η εισαγωγή της Goldenport Holdings στην κύρια αγορά του London Stock Exchange το 2006, από όπου άντλησε 115 εκατ. δολάρια, αποτελώντας μία από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με τέτοια παρουσία στη βρετανική κεφαλαιαγορά.

45. Δημήτρης Δαλακούρας

Conbulk Shipmanagement Corp.

Αξία στόλου 707,7 εκ.$

Αριθμός πλοίων 31

Ο Δημήτρης Δαλακούρας συνεχίζει με διακριτικό αλλά σταθερό τρόπο τη ναυτική παράδοση της οικογένειάς του, αναπτύσσοντας περαιτέρω την Conbulk Shipmanagement Corp. Είναι γιος του Γιώργου Δαλακούρα, εφοπλιστή, πολιτικού και πρώην διοικητή του Αγίου Όρους. Εκτός από τη ναυτιλία, η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πάτμο, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και αναστήλωση της ιστορικής Χώρας του νησιού, η οποία αναγνωρίστηκε αργότερα ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

46. Γιώργος Γιαλόζογλου

IMS S.A.

Αξία στόλου 684,8 εκ.$

Αριθμός πλοίων 32

Η International Maritime Services (IMS), που ιδρύθηκε το 1995, εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ανοικτών νηολογίων και τεχνικής υποστήριξης πλοίων. Οι ρίζες της δραστηριότητάς της φτάνουν στο 1968, όταν η οικογένεια Μακρή, ιδρύτρια και της Honduras Maritime Services (HMS), ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες σε πλοία υπό σημαία Ονδούρας. Σήμερα η IMS προσφέρει ολοκληρωμένες διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ παράλληλα προχωρά σε νέες ναυπηγήσεις και επιλεκτικές πωλήσεις πλοίων, στο πλαίσιο στρατηγικής ανανέωσης του στόλου της.

47. Μάρκος Νομικός

Nomikos A.M.

Αξία στόλου 587,5 εκ.$

Αριθμός πλοίων 30

Η Nomikos A.M. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1958 από τον Αναστάσιο και την Αγγέλα Νομικού, με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Ξεκίνησε δραστηριοποιούμενη στην ακτοπλοΐα και σταδιακά εξελίχθηκε σε εταιρεία με παρουσία σε όλους τους βασικούς τύπους πλοίων ξηρού φορτίου χύδην. Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε και στη διαχείριση containerships. Το γραφείο της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ιδρύθηκε το 1982, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου. Η οικογένεια Νομικού διατηρεί παράλληλα έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική παρουσία.

48. Γιώργος Γιουρούκος

Technomar Shipping

Αξία στόλου 561,2 εκ.$

Αριθμός πλοίων 24

Ο Γιώργος Γιουρούκος σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College London και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Brunel University, πριν τον κερδίσει οριστικά η ναυτιλία. Το 1993 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία σε μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά τμήματα του κλάδου. Το 1994 ίδρυσε την Technomar Shipping και αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον δραστήριες προσωπικότητες στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις συνεργασίες με επενδυτικά funds.

49. Γιώργος Χατζής

Newport S.A.

Αξία στόλου 533,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Η Newport ιδρύθηκε το 2004 με στόλο πλοίων handysize και το 2016 επεκτάθηκε στην κατηγορία panamax. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σιτηρά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στη σταθερή ανάπτυξη και στην εξειδίκευση στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου.

50. Νικόλαος Πατέρας

Contships Logistics

Αξία στόλου 374,6 εκ.$

Αριθμός πλοίων 27

Ο Νικόλαος Πατέρας είναι πλοιοκτήτης έβδομης γενιάς και ιδρυτής της Contships Management Inc. Πριν από την ίδρυση της εταιρείας του δραστηριοποιήθηκε ως επικεφαλής της Pacific & Atlantic Corporation (P&A), συνεχίζοντας την παράδοση της Pateras Brothers Ltd, που είχε ιδρυθεί το 1957 από τον πατέρα του, Διαμαντή Πατέρα, και τον θείο του, Ιωάννη. Η οικογένεια Πατέρα διαθέτει μακρά ιστορία στη ναυτιλία, ενώ ο Νικόλαος Πατέρας έχει αναπτύξει και σημαντική κοινωφελή δράση μέσω του Ιδρύματος “Νικόλαος Δ. Πατέρας”, στηρίζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και πολιτισμού.

Forbes