Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο. Παράλληλα ρίχνει το γάντι Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την πειρατεία καθώς «οι λειτουργοί του λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άλλα καθήκοντα και δεν υπάρχουν επόπτες να αστυνομεύσουν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εάν συνεχιστεί η επιδείνωση στον κλάδο, θα ζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης από το κράτος.

Αναλυτικά

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις που καταγράφονται τους τελευταίους τέσσερις μήνες εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα του κλάδου μας.

Η μείωση στην τουριστική κίνηση είναι πλέον εμφανής, στα αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Κύπρο, με άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο των Ταξί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφεται μείωση στον τουρισμό στο 30%. Επιπλέον, ένα ποσοστό 8-10% διοχετεύεται στα κατεχόμενα.

Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά μας έξοδα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το κόστος των καυσίμων, της συντήρησης, των ελαστικών και της καθημερινής λειτουργίας των οχημάτων συνεχίζει να επιβαρύνει τον κλάδο των Ταξί σε μια ήδη δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ενίσχυση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τους πειρατές του επαγγέλματος, γιατί την περίοδο αυτή οι λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άλλα καθήκοντα και δεν υπάρχουν επόπτες να αστυνομεύσουν.

Εάν η κατάσταση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες η Συντεχνία μας θα ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης από το κράτος, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου.