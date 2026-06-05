Δύο νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία μετά από σχετικές καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, δύο πρόσωπα ηλικίας 72 και 39 ετών από Λευκωσία και Πάφο αντίστοιχα, κατήγγειλαν στην Αστυνομία ότι έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης με κρυπτονομίσματα.

Για την πρώτη υπόθεση, άντρας ηλικίας 72 ετών επέδειξε ενδιαφέρον σε διαδικτυακή διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις χρημάτων σε κρυπτονομίσματα.

Άγνωστος άντρας ήρθε σε επικοινωνία με τον 72χρονο ο οποίος του συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος εταιρείας και του πρότεινε όπως επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα με επιστροφή μεγάλων κερδών. Ο παραπονούμενος αποδέχθηκε την πρόταση και εγκατέστησε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή συγκεκριμένη εφαρμογή με την οποία έδινε στον άγνωστο άντρα, πρόσβαση στην ηλεκτρονική του τράπεζα για μεταφορά του ποσού των €250 σε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό για σκοπούς επένδυσης, το οποίο επιστράφηκε στον 72χρονο ως κέρδος.

Ο 72χρονος έδωσε πρόσβαση στον άγνωστο άντρα άλλες τρείς φορές για τα ποσά των €1,000, €7,500 και €40,000 για σκοπούς επένδυσης.

Ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης όταν από έλεγχο που διενεργήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήταν εικονική.

Στη δεύτερη περίπτωση, άντρας ηλικίας 39 ετών, εντόπισε συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αποφάσισε να επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα.

Αφού επικοινώνησε ο ίδιος με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ήρθε σε επαφή με γυναίκα η οποία του ανέφερε ότι μιλά εκ μέρους της πιο πάνω ιστοσελίδας.

Ο παραπονούμενος πείστηκε να επενδύσει χρήματα και απέστειλε από τον λογαριασμό κρυπτονομισμάτων που διατηρεί, κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας €12,448, σε συγκεκριμένο λογαριασμό που του υποδείχθηκε από την άγνωστη γυναίκα, στην οποία έδωσε απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή του.

Στη συνέχεια, αφού ο παραπονούμενος ζήτησε όπως τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επένδυση μεταφερθούν στο λογαριασμό του, του ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρηματικά ποσά τα οποία αφορούσαν δήθεν την αποπληρωμή εξόδων. Ο παραπονούμενος κατέβαλε τα ποσά, ωστόσο οι άγνωστοι συνέχισαν να ζητούν επιπλέον χρήματα με αποτέλεσμα να καταλάβει ότι έπεσε θύμα απάτης. Το συνολικό ποσό που απώλεσε ο παραπονούμενος ανέρχεται στις €26,400 περίπου.

Ο Κλάδος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος διερευνά τις πιο πάνω υποθέσεις.