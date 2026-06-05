Της Ελευθερίας Κούρταλη

Στις κορυφαίες αγορές της Bank of America από το περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών τοποθετείται η Ελλάδα, με “μοχλό” τις βελτιωμένες αποτιμήσεις, γεγονός που αποδεικνύει την αυξημένη ελκυστικότητα των ελληνικών μετοχών.

Ειδικότερα, σε νέα έκθεσή της η BofA τονίζει πως η Ελλάδα παραμένει overweight στους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών της περιοχής της Ευρώπης της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ενώ έχει ανέβει στην τρίτη θέση όσον αφορά την ελκυστικότητά της. Όπως επισημαίνει, οι βελτιωμένες αποτιμήσεις έχουν κρατήσει τη Νότια Αφρική στην κορυφή. Οι ισχυρές αποτιμήσεις και η βελτιωμένη ανοδική θέση έχουν φέρει την Τουρκία στη δεύτερη θέση και την Ελλάδα στις τρίτη, αντικαθιστώντας την Αίγυπτο.

Το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών της Τουρκίας είναι το υψηλότερο παγκοσμίως, ακολουθούμενο από την Κορέα, την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επίσης, η Τουρκία εξακολουθεί να είναι η φθηνότερη σε όρους λογιστικής αξίας P/B, η Νότια Αφρική σε ΄ρους P/E, το Κατάρ σε όρους αξίας επιχείρησης/πωλήσεις και τα ΗΑΕ σε όρους αξίας επιχείρησης/EBITDA.

Η Πολωνία παραμένει η πιο ακριβή σε όρους αξίας επιχείρησης/Πωλήσεις, όπως και η Τσεχία σε όλες τις άλλες μετρήσεις.

Η Αίγυπτος εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε ολόκληρη την περιοχής των αναδυόμενων αγορών, ακολουθούμενη από το Περού και τη Βραζιλία.

Όπως τονίζει η BofA, η έλλειψη προόδου στην γεωπολιτική κατάσταση έχει υποστηρίξει μέτριες αλλά σταθερές εκροές μετοχών από σχεδόν όλες τις αγορές. Η Τουρκία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση με αναφερόμενες ονομαστικές μηνιαίες εισροές, αν και έχει επίσης παρατηρήσει εβδομαδιαίες εκροές καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Τον Απρίλιο, η τοποθέτηση βελτιώθηκε σε βασικές χώρες του Κόλπου κυρίως με την ανανεωμένη μείωση της αξίας των μετοχών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αποδυναμώθηκε στην Τουρκία και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η BofA, η τοποθέτηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ουδέτερη συνολικά, με την Ουγγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα να παραμένουν τα μόνα overweights έναντι της Σαουδικής Αραβίας που εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό και παγκόσμιο underweight.

Όσον αφορά τις μετοχές, η ΔΕΗ έχει παρουσία στη λίστα των 20 κορυφαίων μετοχών με βάση τα ποιοτικά κριτήρια της BofA, όπως αποτιμήσεις, αύξηση κερδοφορίας, μερισματική απόδοση και τοποθετήσεις των funds.

Capital.gr