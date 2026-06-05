Πολύ πιο απλά κύλησαν τα πράγματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου έγινε στο τσακ μπαμ. Λίγο το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, λίγο το άγνωστο του ποιος θα στήριζε ποιον, υπήρχε μια υποψία ότι τα πράγματα στη Βουλή δεν θα κυλούσαν τόσο εύκολα.

Η χθεσινή διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής ήταν ίσως η πιο σύντομη στην ιστορία του θεσμού. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, αλλά και με το ότι όσοι έλαβαν το λόγο, πέραν από την Αννίτα Δημητρίου, ήταν πολύ σύντομοι στις τοποθετήσεις τους. Γιατί στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου ακόμα και με διαφαινόμενη σίγουρη εκλογή ΠτΒ η διαδικασία κρατούσε επί μακρόν.

Γλαύκος, Δημήτρης και Αννίτα

Με την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής, η Αννίτα Δημητρίου είναι μόλις το τρίτο πολιτικό πρόσωπο στην ιστορία του κυπριακού Κοινοβουλίου που επιτυγχάνει κάτι ανάλογο. Ο πρώτος που τα κατάφερε ήταν ο Γλαύκος Κληρίδης κατά την πρώτη και δεύτερη βουλευτική περίοδο το 1960 και το 1970. Ο δεύτερος που πέτυχε back-to-back εκλογή στο δεύτερο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας στην όγδοη και ένατη βουλευτική περίοδο 2001 και 2006. Η Αννίτα Δημητρίου είχε εκλεγεί πρόεδρος κατά τη 12η βουλευτική περίοδο και χθες με την έναρξη της 13ης περιόδου της Βουλής.

Ο Σπύρος Κυπριανού είχε μεν καταφέρει να εκλεγεί δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής αλλά όχι σε συνεχόμενες θητείες.

Με τη νέα διαδικασία εκλογής ΠτΒ

Η εκλογή Προέδρου της Βουλής έγινε σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο. Η οποία αποδείχθηκε και πιο απλή αλλά και λιγότερο χρονοβόρα. Παράγοντας που έπαιξε επίσης ρόλο στο να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με τη νέα διαδικασία εάν κάποιος εκ των υποψηφίων δεν εξασφάλιζε με την πρώτη ψηφοφορία την πλειοψηφία, τότε οι δύο επικρατέστεροι περνούσαν στο δεύτερο γύρο όπου αυτός με τις περισσότερες ψήφους κερδίζει.

Έτσι με 29 ψήφους η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, επανεκλέγηκε στην Προεδρία της Βουλής ύστερα από την ψηφοφορία στον β’ γύρο. Η Α. Δημητρίου με τις 17 ψήφους του ΔΗΣΥ, τις 8 του ΔΗΚΟ και τις 4 της Άμεσης Δημοκρατίας εκλέγηκε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ο ανθυποψήφιός της, ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έλαβε 19 ψήφους, τις 15 του ΑΚΕΛ και τις 4 του Άλματος. Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ τήρησαν αποχή στον γύρο αυτό.

Νωρίτερα, στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας η κ. Δημητρίου εξασφάλισε 21 ψήφους από τον ΔΗΣΥ και την Άμεση Δημοκρατία (17 από ΔΗΣΥ συν 4 από Άμεση Δημοκρατία), ενώ ο κ. Στεφάνου έλαβε 19 ψήφoυς, τις 15 του ΑΚΕΛ και τις τέσσερις του κινήματος «Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος έλαβε τις 8 ψήφους του κόμματός του και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, με επίσης 8 ψήφους του κόμματός του, δεν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας.

Τις υποψηφιότητες Δημητρίου, Στεφάνου, Χρίστου και Παπαδόπουλου πρότειναν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων τους, δηλαδή Δ. Δημητρίου από πλευράς ΔΗΣΥ, Γιώργος Λουκαΐδης από το ΑΚΕΛ, Λίνος Παπαγιάννης από ΕΛΑΜ και Χρ. Ερωτοκρίτου από το ΔΗΚΟ.

Συνεχίζει απ’ εκεί που σταμάτησε

Στην ομιλία της η Αννίτα Δημητρίου έδειξε πως συνεχίζει στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων από εκεί που είχε μείνει μέχρι την ολοκλήρωση της 12ης βουλευτικής περιόδου. Γι’ αυτό και όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ήταν στη λογική της συνέχισης του έργου που επιτελέστηκε κατά την προηγούμενη πενταετία.

Η Πρόεδρος της Βουλής απαρίθμησε και τα όσα έγιναν στην προηγούμενη θητεία με τη συνδρομή των βουλευτών / βουλευτριών, των κοινοβουλευτικών ομάδων και του διοικητικού προσωπικού της Βουλής.

Μεταξύ αυτών είπε, αναβαθμίσαμε διαδικασίες, υποδομές και ψηφιακά εργαλεία, ενισχύσαμε τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή, ανοίξαμε τη Βουλή περισσότερο στους πολίτες, στους νέους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στην κοινωνία των πολιτών και ενισχύσαμε την κοινοβουλευτική διπλωματία, αναβαθμίζοντας το κύρος της χώρας και κρατώντας το Κυπριακό ψηλά σε διεθνή βήματα.

Είπε ακόμη ότι ιδιαίτερη σημασία έδωσαν και στη θεσμική μνήμη, στην καλύτερη οργάνωση, στην προσβασιμότητα της πληροφορίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιτροπών και στην καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη.

«Αυτή η τριπλή στρατηγική θα συνεχιστεί: Πρώτον, με περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, του κύρους, των υποδομών και της διαδικασίας. Δεύτερον, με Βουλή ανοικτή στους πολίτες, με διαφάνεια, συμμετοχή, αλληλεπίδραση και ενημέρωση. Τρίτον, με Βουλή που λειτουργεί ως θεσμός προβολής της χώρας, ως ισότιμος συνομιλητής στον κόσμο, και ως μοχλός για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε.

Με τη σοφία της πενταετίας

Η Α. Δημητρίου τόνισε ότι πρέπει ως βουλευτές να μειώσουν τις αστοχίες, τους καυγάδες και τις άγονες αντιπαραθέσεις, να ενισχύσουν την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού, που πλήττεται από την ισοπέδωση και την εύκολη απαξίωση.

«Δεν ζητώ να συμφωνούμε σε όλα. Αυτό ούτε γίνεται ούτε είναι υγιές σε μια δημοκρατία. Ζητώ όμως να διαφωνούμε με επιχειρήματα, να αντιπαρατιθέμεθα με σεβασμό και να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε νομοσχέδιο, κάθε τροπολογία και κάθε απόφαση υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, επιχειρήσεις, κοινότητες και πραγματικές ζωές», σημείωσε.

Εισέπραξε από όλους συγχαρητήρια

Τα συγχαρητήριά τους στην επανεκλεγείσα Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, έδωσαν από τα έδρανα οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των κομμάτων, λέγοντας ότι προσβλέπουν σε εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία.

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, συνεχάρη την κ. Δημητρίου, τονίζοντας ότι προφανώς η παράταξη της οποίας ηγείται θα είναι στυλοβάτης στο έργο της στην Προεδρία της Βουλής. «Για να έχουμε μια πιο λειτουργική, μια πιο αποτελεσματική Βουλή, εννοείται πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι δομημένο, χρειάζεται αυτονόητα τη συνεργασία και τη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, πέραν από τα συγχαρητήριά του προς την Α. Δημητρίου φρόντισε να στείλει και κάποια πρώτα μηνύματα. Είπε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να υπηρετεί την κοινωνία ως η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης. «Με καθαρό το μέτωπο και καθαρό το βλέμμα, βλέποντας όλους στα μάτια και χωρίς να κρυβόμαστε», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ανέφερε ότι το κόμμα του βρίσκεται στο Κοινοβούλιο για τα προβλήματα της κοινωνίας και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και θα συνεχίσουν το έργο τους με όσα διακήρυτταν προεκλογικά.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, απευθυνόμενος στην κ. Δημητρίου, είπε, «θα έχετε πλήρη συνεργασία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Βουλής, εποικοδομητική διάθεση για όλα τα ζητήματα που θα έχετε την ευθύνη να διαχειρίζεστε». Ευχήθηκε να έχουν πέντε χρόνια ενός αποτελεσματικού και παραγωγικού κοινοβουλευτικού χρόνου.

Ο πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, συνεχάρη με τη σειρά του την κ. Δημητρίου, διαβεβαιώνοντάς την πως το «Άλμα» ως κόμμα ταγμένο στην αντιπολίτευση θα είναι όσο πιο παραγωγικό γίνεται στο έργο της Βουλής, ώστε πραγματικά να αναβαθμίσουν τους θεσμούς.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, ανέφερε ότι δεν έχει κανείς λευκή επιταγή και ότι προηγήθηκε συζήτηση με όλα τα κόμματα. Υπήρξε δέσμευση, είπε, να εργαστούμε προς το καλό του λαού μας, των δανειοληπτών, των ευάλωτων και των αδυνάτων. Είπε επίσης ότι το έργο θα κριθεί μέσα από τις επιτροπές, τις προτάσεις νόμου και την ψήφισή τους.