Εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν την Άμεση Δημοκρατία να στηρίξει την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής έδωσε ο πρόεδρος του κινήματος, Φειδίας Παναγιώτου.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ, ανέφερε ότι «η φιλοσοφία μας δεν είναι να ρίχνουμε αυγά ή πέτρες στον τοίχο, όπως κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυγά και πέτρες έριχνα και πριν ως ευρωβουλευτής και δεν εισακουόμασταν. Άρα τώρα μπήκαμε μέσα στη Βουλή και θέλουμε να συνεργαστούμε για να λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας».

Συμπλήρωσε ότι η Άμεση Δημοκρατία βρέθηκε σε θέση να καθορίσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Με τις εκλογές και με βάση τα αποτελέσματα, τα ίδια τα κόμματα απομονώθηκαν και εμείς ήμασταν οι μόνοι που μπορούσαμε να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι η εκλογή θα κρινόταν μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου και του Νικόλα Παπαδόπουλου. «Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με όλα τα κόμματα. Τους παρουσιάσαμε τις τρεις βασικές προτάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προεκλογική μας εκστρατεία», είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι οι προτάσεις αφορούν το δημογραφικό, το στεγαστικό και τις συντάξεις. Για το δημογραφικό, πρότειναν οικονομική στήριξη ύψους 5.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 10.000 ευρώ για το δεύτερο και 15.000 ευρώ για το τρίτο. Για το στεγαστικό, εισηγήθηκαν την κατασκευή 10.000 κατοικιών, με στόχο την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος και τη μείωση των ενοικίων. Όσον αφορά τις συντάξεις, πρότειναν να ανέλθουν στα 1.088 ευρώ, όσο δηλαδή και ο κατώτατος μισθός.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η Άμεση Δημοκρατία κρατούσε στα χέρια της τον καθοριστικό ρόλο στην εκλογική διαδικασία. «Θα μπορούσε να εκλεγεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τη συνεργασία ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεσης Δημοκρατίας ή η Αννίτα Δημητρίου με τη στήριξη του ΔΗΣΥ και της Άμεσης Δημοκρατίας», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ζήτησε τόσο από τον ΔΗΣΥ όσο και από το ΔΗΚΟ να δημοσιεύσουν βίντεο, στα οποία θα δεσμεύονταν δημόσια για την υλοποίηση των προτάσεων της Άμεσης Δημοκρατίας. «Υπήρξε ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές και τελικά επιλέξαμε τον ΔΗΣΥ, καθώς ο κόσμος μίλησε στις εκλογές του Μαΐου και τον ανέδειξε πρώτο κόμμα», είπε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της Άμεσης Δημοκρατίας είναι η συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι για να παίζουν τους έξυπνους και να είναι αντιπολίτευση. «Όταν χρειαστεί θα ασκήσουμε αντιπολίτευση. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή είχαμε τη δύναμη στα χέρια μας και την αξιοποιήσαμε. Είναι πιθανό η Αννίτα Δημητρίου να μην τηρήσει όσα συμφωνήσαμε. Παρ’ όλα αυτά, ο ΔΗΣΥ διαθέτει 17 βουλευτές και εμείς τέσσερις, γεγονός που μας επιτρέπει να προωθούμε και να εγκρίνουμε τις προτάσεις μας», ανέφερε.