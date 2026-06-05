Κάρτες Pokemon αξίας 50.000 δολαρίων ήταν η λεία μιας ομάδας ληστών που χτύπησε κατάστημα με κάρτες στο Νιού Τζέρσεϊ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι τρεις δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρειάστηκαν 93 δευτερόλεπτα για να αρπάξουν τις κάρτες από το κατάστημα Big Pack Hobby Shop.

Αυτό που ερευνάται είναι αν οι τρεις ληστές παρίσταναν τους πελάτες πριν την εισβολή τους στο κατάστημα.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που έχουν αναλάβει την έρευνα έχει μπει, επίσης, το σκούρου χρώματος SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Πάμπλο Ρανσιέ δήλωσε στο ABC7 ότι είχε ανοίξει την επιχείρηση πριν από 3 χρόνια και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να επιβιώσει παρά τη ληστεία: «Πρέπει να παραμείνω θετικός, θα μπορούσα να κάθομαι, να στεναχωριέμαι και να είμαι θυμωμένος, αλλά έχω πολλά μηνύματα υποστήριξης, οπότε ένιωσα καλά. Θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα και να καθαρίσουμε τα πάντα και να πάρουμε νέες βιτρίνες και θα επιστρέψω στην εξυπηρέτηση όλων όσων θέλουν να έρθουν».

protothema.gr