Σε ποσό-ρεκόρ 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 13,9 εκατ. ευρώ) πωλήθηκε σε δημοπρασία η σπανιότερη και πιο πολύτιμη κάρτα Pokémon που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική της θέση στην παγκόσμια αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.

Η κάρτα αυτή, είναι μία από τις μόλις 39 που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό εικονογράφησης Pokemon στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και βγήκε στο σφυρί στις δημοπρασίες Goldin τη Δευτέρα (16/2).

Την «Pikachu Illustrator» είχε αποκτήσει πριν από πέντε χρόνια, ο Λόγκαν Πολ, στο ποσό των 5,275 εκατ. δολαρίων. Όπως αναφέρει το CNNi, αποδείχθηκε μια… καλή επένδυση, καθώς ο Πολ πούλησε τελικά την κάρτα για το εκπληκτικό ποσό των 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με ένα κολιέ με διαμάντια.

Η δημοπρασία διήρκεσε 42 ημέρες, αλλά έληξε μετά λίγες από ώρες εκτεταμένης υποβολής προσφορών τη Δευτέρα (16/2), με τον Πολ να αναφέρει ότι «μπορεί να κουράσαμε κάποιους» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο YouTube.

«Θεέ μου, αυτό είναι τρελό» πρόσθεσε μόλις έκλεισε η δημοπρασία και τα κομφετί έπεφταν «βροχή».

the real star of Wrestlemania — my 1/1 PSA 10 Pikachu Illustrator that I purchased for $5,275,000, officially setting the Guinness World Record for “most expensive Pokémon trading card sold at a private sale” pic.twitter.com/nrAyvrytCB — Logan Paul (@LoganPaul) April 4, 2022

Λίγο αργότερα, ένας αξιωματούχος των Ρεκόρ Γκίνες εμφανίστηκε στην οθόνη και επιβεβαίωσε ότι ο Πολ είχε πουλήσει την πιο ακριβή κάρτα συναλλαγών που είχε ποτέ πραγματοποιηθεί σε δημοπρασία. Αυτή τη φορά η κάρτα πουλήθηκε μέσα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κολιέ που φορούσε ο Πoλ στο WrestleMania 38, με την υπόσχεσή του να την παραδώσει ιδιοχείρως στον νικητή της δημοπρασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι κάρτες έχουν εκτοξευθεί σε αξία, ξεπερνώντας τις αθλητικές και την χρηματιστηριακή αγορά S&P κατά 3.000% τα τελευταία 20 χρόνια, όπως δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Goldin, Κεν Γκόλντιν στο CNNi τον Δεκέμβριο, όταν ο Λόγκαν επιβεβαίωσε ότι θα πουλήσει την κάρτα σε δημοπρασία.

«Αυτή είναι η πιο περιζήτητη κάρτα στον κόσμο», είπε.

Ο Γκόλντιν είπε ότι η Illustrator θεωρείται «το ιερό δισκοπότηρο όλων των καρτών Pokémon». Η κάρτα του Πολ ήταν αυτό που ήθελαν όλοι επειδή είναι σχεδόν άψογη – η μόνη κάρτα Illustrator που θεωρείται κάρτα Βαθμού 10 από τον οργανισμό ελέγχου ταυτότητας PSA.

Καθώς η υποβολή προσφορών της Δευτέρας πλησίαζε στο τέλος της, η τιμή είχε διατηρηθεί στα 6,882 εκατομμύρια δολάρια, μέχρι που μια σειρά από προσφορές της τελευταίας στιγμής οδήγησε το τελικό σύνολο της δημοπρασίας στα 16,492 εκατομμύρια δολάρια από 97 συνολικά προσφορές.

Ο Πολ έχει τη φήμη ότι ανεβάζει τα συλλεκτικά αντικείμενα σε ακραία επίπεδα και έχει ξοδέψει εκατομμύρια για να εξασφαλίσει μερικά από τα πιο σπάνια αντικείμενα του κόσμου.

