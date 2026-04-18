Μεγάλο Σάββατο, όταν ο περισσότερος κόσμος ετοιμαζόταν να γιορτάσει την Ανάσταση, κτύπησαν την πόρτα τρεις διαφορετικές οικογένειες, σε διαφορετικές ώρες, με σκοπό να επιθεωρήσουν το σπίτι στο οποίο διαμένουν οι κόρες της και ο πρώην σύζυγός της, ύστερα από αγγελία ότι η οικία τους βγαίνει σε πλειστηριασμό την προσεχή Τρίτη.

Όπως αναφέρει η επηρεαζόμενη (Λ.Σ.), η μία κόρη της, η οποία δεν γνώριζε ότι το σπίτι εκποιείτο, λιποθύμησε, λόγω και κάποιων προβλημάτων υγείας τα οποία την ταλαιπωρούν. «Προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και να σώσουμε το σπίτι και δεν είπαμε οτιδήποτε στα παιδιά», προσθέτει. Όπως εξηγεί, προβλήματα υγείας δημιουργήθηκαν και στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Για μας, η μέρα της Ανάστασης μετατράπηκε σε μέρα σταύρωσης», προσθέτει.

Ο σύζυγός της, με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση, είχε συνάψει δάνειο €160.000 με σκοπό την ανέγερση της οικίας τους και, όπως υποστηρίζει, λόγω της οικονομικής κρίσης του 2013, η επιχείρηση του αντιμετώπισε πρόβλημα επιβίωσης, οπόταν το χρέος άρχισε να μεγεθύνεται. Ισχυρίζεται, επίσης, πως στο δάνειο επιβλήθηκαν καταχρηστικές ρήτρες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τόκους 12% και 17% που επιβλήθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις, κατέστησαν την εξόφληση του δανείου αδύνατη.

Μη έχοντας άλλη επιλογή και ενόψει της επικείμενης εκποίησης της κατοικίας, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας την παρέμβαση του, όχι για να χαριστούν οι οφειλές, αλλά για να δοθεί παράταση στην εκποίηση μέχρι να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία που χειρίζεται το θέμα της δημοπρασίας η οποία προγραμματίστηκε για της 21 Απριλίου. Όπως ανέφερε στον «Φ» η κ. Λ.Σ., υπέβαλε ήδη προσφορά στην εταιρεία για €250.000 με σκοπό να μείνει στο σπίτι στις θυγατέρες της.

Σημειώνεται, πάντως, πως η δημοπρασία της οικίας, η οποία βρίσκεται σε περιοχή όπου οι τιμές των οικοπέδων είναι υψηλές, αρχίζει από τις €250.000. Όπως υποστηρίζει, πέραν των €250.000 που προσφέρει στην εταιρεία διαχείρισης της συγκεκριμένης οικίας, έχει ήδη πουληθεί χωράφι ιδιοκτησία του πρώην συζύγου της αξίας €264.000. χωρίς να μειωθεί το χρέος, ενώ σε άλλη περίπτωση πουλήθηκε και άλλο οικόπεδο €250.000.

Στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ενημερώνει πως η επιχείρηση του συζύγου της πτώχευσε λόγω χρεών και έκτοτε άρχισαν τα προβλήματα.

Όπως εξηγεί στην επιστολή της, για σκοπούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν, εταιρεία ανέλαβε την αγορά τους, δεσμεύοντας ολόκληρη την περιουσία του συζύγου της, επιβάλλοντας πολύ υψηλές ρήτρες.

Δυστυχώς, συνεχίζει, η ίδια πρόσφατα πληροφορήθηκε σχετικά με τις εκκρεμότητες και έκτοτε προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να αγοράσει την οικία της οικογένειας της από την εταιρεία και κατ’ επέκταση να αποδεσμευτεί ολόκληρη η περιουσία του συζύγου της.

Σημειώνεται, ότι ο σύζυγός της διαθέτει οικόπεδα και γενικά ακίνητη ιδιοκτησία, αλλά όπως υποστηρίζει, έχουν δεσμευθεί λόγω χρεών, οπόταν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρονται και τα ακόλουθα: «Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026, προς μεγάλη μου έκπληξη, πληροφορήθηκα από ενδιαφερομένους αγοραστές που ήρθαν για να δουν το σπίτι, ότι το ακίνητο μπήκε ήδη προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Σας παρακαλώ θερμά, όπως μεσολαβήσετε ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να διαπραγματευτώ άμεσα με την εταιρεία, πριν την 21η Απριλίου 2026 (περίοδος λήξης προσφορών) με σκοπό την αγορά του ακινήτου, πριν αυτό πωληθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, εγώ και η οικογένειά μου δε θα έχουμε σπίτι να μείνουμε».

Όπως ανέφερε η ίδια στον «Φ», προέρχεται από οικογένεια η οποία μετά την εισβολή έμεινε εγκλωβισμένη και η ίδια πέρασε στις ελεύθερες περιοχές ασυνόδευτη σε ηλικία μόλις 11 ετών. «Διέμενα σε ξενώνα και ένας Θεός ξέρει τι τραβήξαμε για να βρούμε τα πόδια μας και σήμερα, όσα δεν πήραν οι Τούρκοι κινδυνεύουμε να τα χάσουμε στις ελεύθερες περιοχές», λέει. «Δεν ενδιαφέρομαι για μένα αλλά για τα παιδιά μου», προσθέτει.

Σημειώνεται, πάντως, πως η υπόθεση του δανείου οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου και εξεδόθη απόφαση εκ συμφώνου με την εταιρεία διαχείρισης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρει, πως επειδή ο σύζυγός της είχε ασθενήσει, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, με αποτέλεσμα να ξεφύγει από τον έλεγχο του.