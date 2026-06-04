Κατά 7,6% αυξήθηκε σε ετήσια βάση ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2026 ανήλθε σε 7.936 άτομα.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 1.026 άτομα.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο του 2026 μειώθηκε στα 10.476 άτομα, έναντι 10.516 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σχέση με τον Μάιο του 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 558 άτομα στους εγγεγραμμένους ανέργους.

Η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών, καθώς και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.