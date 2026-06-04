Αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 787 της Lufthansa υπέστη βλάβη στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να καταρρεύσει και να καταλήξει στο έδαφος. Το αεροπλάνο βρισκόταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν. Σύμφωνα με το Bloomberg News δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS June 4, 2026

NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.



No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

protothema.gr