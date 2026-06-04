Αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 787 της Lufthansa υπέστη βλάβη στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να καταρρεύσει και να καταλήξει στο έδαφος. Το αεροπλάνο βρισκόταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν. Σύμφωνα με το Bloomberg News δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.