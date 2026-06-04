Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με νταλίκα σε αγροτική περιοχή της πολιτείας της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε σιδηροδρομική διάβαση, όπου η γραμμή της εταιρείας Iowa Interstate Railroad διασταυρώνεται με πολιτειακό αυτοκινητόδρομο, περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά της Des Moines.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Poweshiek, Ματ Μάσμαν, ένας από τους επιβαίνοντες στην νταλίκα σκοτώθηκε από τη σύγκρουση με το τρένο, ενώ ένα δεύτερο άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια και δύο μηχανές

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε τον εκτροχιασμό 17 βαγονιών και δύο μηχανών του τρένου.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές της περιοχής, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν βαγόνια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε μια εκτεταμένη μάζα συντριμμιών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και έκτακτης ανάγκης, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ευτυχώς, όπως διευκρίνισαν οι Αρχές, δεν σημειώθηκε διαρροή επικίνδυνων υλικών από το τρένο, γεγονός που απέτρεψε την ανάγκη για εκτεταμένες εκκενώσεις ή πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης του τρένου με την νταλίκα

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νταλίκα βρέθηκε στις γραμμές τη στιγμή που περνούσε το τρένο.

Το δυστύχημα στην Αϊόβα σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Βέλγιο, όπου τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση.

Αν και τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους, επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, καθώς και τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται σε σημεία όπου οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα διασταυρώνονται.

iefimerida.gr