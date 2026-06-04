Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας.

Όπως πληροφορείται το philenews, ένα άτομο 63 ετών έχασε την ισορροπία του ενώ εκτελούσε οικοδομικές εργασίες, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, με τους μαθητές να βρίσκονται εντός της μονάδας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και ο εργάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάστασή του κρίνεται από τους γιατρούς ως σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το Τμήμα Επιθεωρήσεως και Εργασίας διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.