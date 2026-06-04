Κανονικά συνεχίζονται οι θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, δήλωσε την Πέμπτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα του χαλλουμιού, με βασικούς στόχους τη διατήρηση του προϊόντος ως κύριου εξαγωγικού αγροδιατροφικού προϊόντος της χώρας, τη διασφάλιση του ΠΟΠ και τη βιωσιμότητα όλων των εμπλεκομένων.

Σε δηλώσεις μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι οι θανατώσεις ζώων προχωρούν κανονικά, όπως είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη Τρίτη, αναφέροντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Πάχνας.

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπήρξαν προσπάθειες αποτροπής των θανατώσεων, απάντησε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη Λεμεσό, οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά με τη συνοδεία της Αστυνομίας.

«Δεν με έχουν ενημερώσει για κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής, στη βάση της πληροφόρησης που έχω», είπε.

Σε σχέση με το θέμα του χαλλουμιού, η Υπουργός ανέφερε ότι η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι συνεχής μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης Χαλλουμιού, η οποία, όπως είπε, δημιουργήθηκε ακριβώς για να διασφαλίζεται απευθείας διάλογος και διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Η κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι από τον Οκτώβριο του 2024 η κυβέρνηση προχωρεί σε καταμέτρηση των ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος, σημειώνοντας ότι πλέον υπάρχει σαφής εικόνα για τις διαθέσιμες ποσότητες.

Όπως είπε, οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι «η διατήρηση του χαλλουμιού ως του κύριου εξαγωγικού αγροδιατροφικού προϊόντος της χώρας, η διασφάλιση του ΠΟΠ που δίνει τη δική του δυναμική στις εξαγωγές και η βιωσιμότητα όλων των εμπλεκομένων».

Πρόσθεσε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση αυτών των τριών στόχων, επισημαίνοντας ότι η μείωση της ποσόστωσης στο σχετικό διάταγμα αποτέλεσε προσωρινό μέτρο, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της σημαντικής μείωσης που παρατηρήθηκε στις ποσότητες γάλακτος.

Απόφαση Υπουργικού

Παράλληλα, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας για αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπονται στον περί Υγείας των Ζώων Νόμο.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση καταδίκης για μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, η προβλεπόμενη ποινή αυξάνεται από φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι 3.323 ευρώ, σε φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια ή χρηματική ποινή μέχρι 250.000 ευρώ.

Επιπλέον, για περιπτώσεις διακίνησης ζώων ή ζωικών προϊόντων από περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, οι ποινές αυξάνονται από φυλάκιση μέχρι 12 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι 8.309 ευρώ, σε φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια ή χρηματική ποινή μέχρι 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, το διοικητικό πρόστιμο αυξάνεται από 5.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ.

ΚΥΠΕ