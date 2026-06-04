Υπό την επίβλεψη ισχυρών δυνάμεων της ΜΜΑΔ διεξάγονται από το πρωί της Πέμπτης οι εργασίες για το άνοιγμα λάκκου ταφής στο τεμάχιο του πάτερ Χρίστου, στην Πάχνα, έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στα ζώα του.

Μιλώντας στο philenews, ο πάτερ Χρίστος ανέφερε ότι από το πρωί υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο υποστατικό του και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανοίγματος του λάκκου, όπου στη συνέχεια θα θανατωθούν τα ζώα και θα ταφούν.

Σημείωσε ότι θα θανατωθούν όλα τα ζώα, ενώ θα ταφούν επίσης οι ζωοτροφές και ό,τι άλλο προβλέπεται. Πρόσθεσε ότι ο λάκκος ανοίγεται σε ασφαλές σημείο του υποστατικού της φάρμας.

«Μακάρι να σταματήσει το κακό στο δικό μου», εκφράζοντας την ανησυχία του ότι, αν η ασθένεια εξαπλωθεί, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ερωτηθείς για το πότε θα προχωρήσουν οι θανατώσεις, ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα του λάκκου ταφής και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.