Μεγάλη συμφωνία με τη MORE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ, αποκτώντας έξι αιολικά πάρκα σε λειτουργία, συνολικής μέγιστης ισχύος 107,1 MW.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούνται συνολικά από 26 ανεμογεννήτριες και βρίσκονται σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και στη Φλώρινα.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά το αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW, το αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, ισχύος 3,5 MW, καθώς και τέσσερα πάρκα στη Φωκίδα.

Πρόκειται για τα αιολικά πάρκα Τσαμαδοράχη, ισχύος 22 MW, Κάτω Λακώματα, ισχύος 19,2 MW, Μικρόβουνο, ισχύος 9,6 MW, και Ψαρομύτα, επίσης ισχύος 9,6 MW.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού, οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW.

Στα συγκεκριμένα έργα ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη ποσοστό 49%, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα κατέχει το 100% των φωτοβολταϊκών έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κίνηση εντάσσεται στον στόχο του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση συνήθων αιρέσεων για τέτοιου είδους συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στρατηγική επανατοποθέτηση της MORE

Από την πλευρά της, η MORE αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται σε στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων και τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας.

Η πώληση χαρτοφυλακίου λειτουργούντων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW στην PPC Renewables εντάσσεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

Η συναλλαγή επιτρέπει την έγκαιρη αποτύπωση αξίας από ώριμα περιουσιακά στοιχεία και ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η MORE προχωρά σε περαιτέρω αναδιάρθρωση της παρουσίας της στον τομέα των φωτοβολταϊκών μέσω της πλατφόρμας Unagi.

Η εταιρεία αποκτά το υπολειπόμενο 25% της Unagi, κατέχοντας πλέον το 100% της πλατφόρμας.

Παράλληλα, η Unagi προχωρά σε συμφωνία πώλησης ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου 12 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 1.175 MW, προς την PPC Renewables, η οποία κατείχε ήδη ποσοστό 49% στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Unagi θα διατηρεί συμμετοχή 51% σε τρία φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 288 MW.

Η MORE ανακατευθύνει πόρους προς τομείς στους οποίους διαπιστώνει υψηλότερες προοπτικές απόδοσης, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της στην αιολική ενέργεια και στα συστήματα αποθήκευσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου 90% της εγκατεστημένης ισχύος της.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η MORE έχει καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της σε επίπεδα που αγγίζουν το 1 GW.

Οι συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, αξιοποιώντας το ισχυρό pipeline ανάπτυξης.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευελιξία της MORE, επιτρέποντας την αυτόνομη χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων ανάπτυξης έως και μετά το 2030.

Η εταιρεία αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της και θα συνεχίσει να εξετάζει επιλεκτικά νέες επενδυτικές και συναλλακτικές ευκαιρίες, με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Capital.gr