Από τα συμφραζόμενα στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η ηγεσία της Αστυνομίας για την υπόθεση «Σάντη», βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν ποινικές διώξεις για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων.

Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί κάποιος με αυτό, η (αδιαμφισβήτητη) αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία δεν αντιστοιχεί με άκρατη ελευθερία, αλλά ισοδυναμεί και με ευθύνη του όποιου πολίτη τοποθετείται δημοσίως.

Στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, δεν ξεκαθαρίστηκε ούτε το κίνητρο της «Σάντης», αλλά ούτε κι αν διερευνήθηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης υποκινητή.

Φ.Μ.