Δύο σημαντικά γεγονότα για τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και άλλων δεδομένων, είχαμε στις αρχές της εβδομάδας. Η μια έχει να κάνει με τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο γνωστός μας από την κυπριακή υπόθεση, προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην ελληνική Κυβέρνηση για το ελλαδικό σκάνδαλο και να αποσείσει κάθε ευθύνη από πάνω του. Η έτερη εξέλιξη έχει να κάνει με την υπηρεσία αντικατασκοπείας της Ρωσίας, FSB. Η τελευταία δημοσιοποίησε ότι δεδομένα Ρώσων αξιωματούχων υποκλάπηκαν από επιχείρηση της δύσης.

Η FSB προανήγγειλε, μάλιστα, ότι κάποιοι από τους παρακολουθούμενους θα περιληφθούν σύντομα σε λίστες κυρώσεων από ΗΠΑ και Ε.Ε. Δεν θα πρέπει, πάντως, να εκπλαγούμε αν σύντομα ακουστεί πάλι η Κύπρος για το ίδιο θέμα…

ΜακΦαν