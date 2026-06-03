Σε κλάματα ξέσπασαν οι παίχτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Κορέα Naegohyang Women’s FC όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν μετά την κατάκτηση του Ασιατικού Champions League Γυναικών σε τουρνουά που διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Όπως σημειώνει, μάλιστα, το CNN, η εικόνα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτή των αθλητριών όταν σήκωσαν το τρόπαιο αφού κέρδισαν την ιαπωνική Tokyo Verdy Beleza με 1-0 στον τελικό.

Στο βίντεο φαίνονται οι ποδοσφαιρίστριες να ξεσπούν σε κλάματα δίνοντας το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ενώ στη συνέχεια άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του σε μια στιγμή έκστασης από τη χαρά τους για τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Μπορεί η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια» σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

protothema.gr