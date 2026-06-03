Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της στη Βραζιλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ρίο ντε Τζανέιρο λίγες μόλις ώρες αφότου δύο άνδρες φέρονται να είχαν επιχειρήσει να αφαιρέσουν το μεταλλικό κάλυμμά του φρεατίου.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται η γυναίκα να κατεβαίνει από μοτοσικλέτα που την είχε μεταφέρει στην περιοχή και να περπατά στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο.

Χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο που βρισκόταν μπροστά της, πάτησε πάνω στο κάλυμμα του φρεατίου, το οποίο υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που την είχε αφήσει στο σημείο έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ η 31χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς μέτριας σοβαρότητας, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Οι κάμερες είχαν καταγράψει δύο άνδρες να πειράζουν το φρεάτιο

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν από το ατύχημα, η ίδια κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει δύο άνδρες να επιχειρούν να αφαιρέσουν το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από σχολείο.

Οι ύποπτοι εμφανίζονται στο βίντεο περίπου στις 2 τα ξημερώματα, προσπαθώντας να ανοίξουν το φρεάτιο. Αν και κατάφεραν να αφαιρέσουν το κάλυμμα, τελικά δεν το έκλεψαν. Ένας από τους δύο φέρεται να προσπάθησε να το επανατοποθετήσει, χωρίς όμως να το ασφαλίσει σωστά.

iefimerida.gr