Ξεκάθαρο μήνυμα για σημαντικές ανακοινώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υπήρξε εντός της χθεσινής ημέρας.

Ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής του εν λόγω σώματος, Χάρης Πογιατζής, σε τοποθετήσεις του ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία».

Η έρευνα για το βιβλίο του συγγραφέα/ερευνητή, Μακάριου Δρουσιώτη, που προαναγγέλθηκε αρχές του 2023 και άρχισε την άνοιξη του 2024, συνοδεύεται από μεγάλες προσδοκίες.

Κι αυτό υπό την έννοια ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και δη ο κ. Πογιατζής, προσπάθησε να διασφαλίσει ότι θα είναι υψηλού επιπέδου. Υπήρξε, δηλαδή, πρόνοια για να διατεθούν τα ανάλογα κονδύλια και κατ΄ επέκταση να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα.

Αρκεί να σημειώσουμε ότι στη βάση των πληροφοριών του «Φ», η επικεφαλής της τετραμελούς ομάδας των λειτουργών επιθεώρησης, Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ, έχει απολαβές που αγγίζουν τα €800 για κάθε ημέρα που εργάστηκε για το Κράτος Μαφία.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για τους σκοπούς της διερεύνησης των όσων καταλογίζει ο Δρουσιώτης, οι λειτουργοί επιθεώρησης είχαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων λήφθηκαν μαρτυρίες από φυσικά πρόσωπα.

Νοούμενου ότι η ΜακΙντάιρ συμμετείχε σε όλες, τότε η αντιμισθία της μόνο για τις ακροάσεις (214) ξεπερνά τα 170.000 ευρώ (€171.200). Αυτό το ποσό, ασφαλώς, δεν περιλαμβάνει το σύνολο της δουλειάς της, δηλαδή, τις συνεδρίες με τους άλλους ερευνητές και την επιπλέον δουλειά για διερεύνηση (συσκέψεις, συγγραφή κλπ.). Ασφαλώς, υπάρχουν και οι απολαβές των Χαρίλαου Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου.

Η κ. ΜακΙντάιρ χαρακτηρίζεται ως ειδικός στη διεθνή νομική πρακτική, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στο διεθνές ποινικό δίκαιο, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο διοικητικό δίκαιο. Συμμετείχε διεθνώς σε διάφορες επιτροπές και σώματα. Είναι ενδεικτικό ότι διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας, Συμφιλίωσης και Εθνικής Ενότητας των Σεϋχελλών.

Ο επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, στις χθεσινές δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε πως η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα θα εκδοθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση, ανέφερε ότι «το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου θα εκδοθεί η ανακοίνωση». Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «έχουν ανασταλεί όλες οι υποθέσεις μέχρι να τελειώσουμε με αυτή».

Οι τέσσερις λειτουργοί επιθεώρησης παρέδωσαν στις 30 Απριλίου την τελική έκθεσή τους έκτασης 3.000 σελίδων. Κατά την έρευνα έγιναν 214 συνεδρίες/ακροάσεις για λήψη μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν 150 πρόσωπα, ενώ κατατέθηκαν τεκμήρια (συνολικά 793) από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.

Η έρευνα αφορά τα όσα κατέγραψε ο Δρουσιώτης για τα τεκταινόμενα στην Κύπρο μετά το διαζύγιό του Ρώσου ολιγάρχη, Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ. Είχε αναφερθεί στον φερόμενο ρόλο μεγάλου δικηγορικού γραφείου και τη σχέση του με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε αξιοπερίεργες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης και μεταφορές κεφαλαίων. Ο Αναστασιάδης με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του, αλλά και σε συνεντεύξεις του έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα όσα του χρεώνονται, ενώ κινήθηκε νομικά. Μάλιστα, συνέγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «Ο Συκοφάντης» στην προσπάθειά του να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του Δρουσιώτη.