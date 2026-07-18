Η Αστυνομία ολοκλήρωσε πρόσφατα την έρευνά της αναφορικά με καταγγελίες και ισχυρισμούς που αφορούν τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), Κωνσταντίνο Παρμακλή.

Εναντίον του είχαν γίνει καταγγελίες στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, από τον τότε προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Παύλο Νικολάου, που αφορούσαν τέσσερα ζητήματα. Η Αρχή διόρισε δυο λειτουργούς επιθεώρησης για να εξετάσουν τις καταγγελίες και με ανακοίνωσή της τον Οκτώβριο 2025, ανέφερε ότι μέσα από το πόρισμα, φαίνεται να προκύπτουν δεδομένα που σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις και κατ’ ισχυρισμόν, ενδεχομένως ο κ. Παρμακλής να διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας με ανακοινώσεις τους αμέσως μετά, απέρριπταν τους ισχυρισμούς αυτούς. Μάλιστα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε ότι ο καταγγέλλων προέβη στις εν λόγω καταγγελίες, ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα, μετά από καταγγελίες τεσσάρων υπαλλήλων.

Οι δυο καταγγελίες που παραπέμφθηκαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς στον Γενικό Εισαγγελέα και από εκεί στην Αστυνομία για διερεύνηση, αφορούσαν δυο διαγωνισμούς του ΣΥΛ, έναν για προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και έναν για δημιουργία αρχείου.

Οι άλλες δυο καταγγελίες αφορούσαν κατ’ ισχυρισμόν παράνομη ανάθεση εργασιών για σχεδιασμό και συντήρηση ιστοσελίδας και τέλος απόφαση του καταγγελλόμενου Κωνσταντίνου Παρμακλή για διεξαγωγή έρευνας κατά του Παύλου Νικολάου (καταγγέλλων) σε σχέση με διαγωνισμό προ 8ετίας.

Για διερεύνηση των υποθέσεων συστάθηκε κλιμάκιο στο ΤΑΕ Αρχηγείου και άρχισε τη λήψη καταθέσεων και τεκμηρίων γύρω από την υπόθεση. Πρόσφατα κλήθηκε ενώπιον των ανακριτών, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» και ο ίδιος ο κ. Παρμακλής.

Οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται ότι το πόρισμα θα διαβιβαστεί στον Αρχηγό Αστυνομίας πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, φαίνεται για δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις να προκύπτουν κάποια ζητήματα, ωστόσο όλα θα εξεταστούν από τη Νομική Υπηρεσία υπό το φως της μαρτυρίας που έχει συγκεντρωθεί.

Τι αφορούσαν οι 4 περιπτώσεις

Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, για τον διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης στο ΣΥΛ, υπήρχαν λόγοι για να εξαιρεθεί ο καταγγελλόμενος από τον διαγωνισμό. Εξηγεί ότι η εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό έχει ως διευθυντή πρώτο εξάδελφο της συζύγου του κ. Παρμακλή. Η Αρχή επικαλείται τη νομοθεσία και αναφέρει ότι ο τελευταίος έπρεπε να «εξαιρεθεί από τη διαδικασία».

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε σε οδηγίες του κ. Παρμακλή για διεξαγωγή έρευνας από την Εσωτερική Ελέγκτρια του ΣΥΛ, με την οποία ο καταγγέλλων Π. Νικολάου, βρισκόταν σε οξεία έχθρα, για θέμα που αφορούσε σε δημόσιο διαγωνισμό και προκηρύχθηκε το 2015. Η Αρχή ανέφερε στην ανακοίνωση της ότι «η απόφαση να γίνει έρευνα μετά από 8 χρόνια, με δεδομένη την αντιπαλότητα μεταξύ των εμπλεκομένων και τη μη ύπαρξη νέων στοιχείων, συνιστά ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και πιθανή πράξη διαφθοράς από τον καταγγελλόμενο που αποσκοπούσε στην εκδικητική στοχοποίηση του καταγγέλλοντος».

Για την τρίτη περίπτωση που αφορούσε προσπάθειες του καταγγελλομένου για παράτυπη ή/και παράνομη ανάθεση εργασιών με κατ’ ευθείαν ανάθεση για τον σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδας σε εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδίου προσώπου, η Αρχή είχε επισημάνει: Ο κ. Νικολάου υπό την ιδιότητά του είχε εκφράσει ενστάσεις με την ανάθεση εργασιών για δημιουργία νέας ιστοσελίδας.

Η Αρχή αναφέρει ενδεικτικά ότι «η κατάτμηση που έγινε αναφορικά με την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία του σχεδιασμού και συντήρησης της νέας ιστοσελίδας του ΣΥΛ (σημ. “€5.000 ώστε να εμπίπτει στο όριο απευθείας ανάθεσης, με πρόσθετο κόστος €2.400 για πενταετή συντήρηση”), αποτελούσε αυθαίρετη πράξη για αποφυγή διαγωνιστικής διαδικασίας και για να ανατεθούν σε συγκεκριμένη εταιρεία οι δύο αυτές συμβάσεις».

Η τέταρτη περίπτωση αφορά στον διαγωνισμό για τις υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων κατά το στάδιο ανέγερσης υδατοδεξαμενών για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου. Η Αρχή επικαλούμενη τα ευρήματα των λειτουργών επιθεώρησης, ανέφερε: «Παρ’ ότι ο καταγγελλόμενος έλαβε υπόψη του τις απόψεις του καταγγέλλοντος και τη σύστασή του να ζητήσει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία, δεν περιορίστηκε απλώς σε αυτό. Αντίθετα, έστειλε στην εν λόγω εταιρεία και τις προσφορές άλλης εταιρείας».