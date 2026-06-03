Σε καταγγελία στις Αρχές προχώρησε αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι τον απείλησαν με πιστόλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ίδιος κατήγγειλε πως χθες το βράδυ γύρω στις 11:25, μετά από συνάντηση της Φωνής των Κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε στη Χοιροκοιτία και ενώ κινείτο στον παλιό δρόμο Δελίκηπου προς Λυθροθόντα, ανέκοψαν την πορεία του τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και ένας από τους υπόπτους, αφού πρόταξε πιστόλι εναντίον του, τον απείλησε.

Την ίδια ώρα, τα άλλα δύο πρόσωπα, προκάλεσαν ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στον Alpha Κύπρου, η επίθεση σχετίζεται με τον αφθώδη πυρετό και την εμφάνιση της «Φωνής των Κτηνοτρόφων». Συγκεκριμένα περιέγραψε την επίθεση λέγοντας: «Έρχονταν από απέναντι, χαμήλωσα ταχύτητα γιατί έβλεπα τις μοτοσικλέτες να έρχονται κατά πάνω μου. Οι δύο χτυπούσαν στο τζάμι, ούτε κατάλαβα με τι χτυπούσαν. Ο τρίτος πρόταξε όπλο, φορούσαν κουκούλες. Τα λόγια που μου είπαν αυτός με το όπλο είχαν απόλυτη σχέση με τα γεγονότα μας όλα για την εμφάνιση της “Φωνής των Κτηνοτρόφων”. Ήρθε η Αστυνομία στο σημείο και μετά πήγαμε για κατάθεση στην Κοφίνου».

Μιλώντας στο Σίγμα, είπε πως οι δράστες του πρόταξαν το πιστόλι στο κεφάλι, ενώ ερωτηθείς σχετικά δήλωσε πως οι δράστες του είπαν να φροντίσει να κρατηθεί πίσω από τις εμφανίσεις του με τη «Φωνής των Κτηνοτρόφων» για τον αφθώδη πυρετό. «Για κάποιους χάλασε η σούπα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απειλής βιαιοπραγίας, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.