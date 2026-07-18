Ραντεβού στο Fanatics Fest έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρόδρι, αλλά και κορυφαίοι αθλητές όπως οι Κέβιν Ντουράντ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ρίο Φέρντιναντ, Τομ Μπρέιντι, Τράβις Σκοτ και Κέβιν Χαρτ. Οι αστέρες συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια όλοι μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία που ξεχώρισε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο, αποφάσισε να πάρει ο ίδιος τον ρόλο του… δημοσιογράφου και να απευθύνει ένα ερώτημα στον Λιονέλ Μέσι.

When the legend speaks, we listen 😌 pic.twitter.com/m5uXsqpyQA — Fanatics (@Fanatics) July 18, 2026

Ο Σέρβος τενίστας ζήτησε από τον Αργεντινό σούπερ σταρ να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πίεση των μεγάλων αγώνων και πώς καταφέρνει να αφήνει στην άκρη τον εξωτερικό «θόρυβο», ώστε να παραμένει συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο.

Η απάντηση του Μέσι ήταν: «Μεγαλώσαμε παίζοντας ποδόσφαιρο με πολύ πάθος, με πολλή όρεξη για να παίξουμε, είτε ήταν στο σχολείο, είτε στον δρόμο, είτε σε μια ομάδα – όπως όλοι ξεκινήσαμε, την ομάδα της γειτονιάς μας. Και ποτέ δεν σκεφτήκαμε την πίεση, το θεωρούσαμε κάτι φυσιολογικό. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, στο να περάσουμε καλά και στο να ανταγωνιστούμε, γιατί στο τέλος της ημέρας θέλουμε να κερδίσουμε. Και μάθαμε από μικρή ηλικία ότι δεν μπορείς να κερδίζεις συνέχεια. Αυτό σε βοηθάει να ωριμάζεις ως άνθρωπο και ως παίκτη».

tanea.gr