Παραμένει στη φυλακή μέχρι την έναρξη της δίκης του ο 40χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και αρπαγή προσώπου με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς το Εφετείο απέρριψε την έφεσή του για αποφυλάκιση υπό όρους. Το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι, παρά το γεγονός πως μέχρι την προγραμματισμένη έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας θα έχει συμπληρώσει σχεδόν 16 μήνες υπό κράτηση, η διάρκειά της δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη σοβαρότητα των κατηγοριών και τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Ο εφεσείων αντιμετωπίζει ενώπιον του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου ποινική υπόθεση στο κατηγορητήριο της οποίας περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες για βιασμό και μία κατηγορία για αρπαγή προσώπου με σκοπό να υποβληθεί σε σεξουαλική κακοποίηση.

Το Κακουργιοδικείο είχε αποφασίσει στις 24 Οκτωβρίου 2025 την κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η ακρόαση είχε αρχικά οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο δόθηκαν αναβολές και η υπόθεση τελικά ορίστηκε για ακρόαση στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κράτηση είχε ήδη ξεπεράσει τους 12 μήνες και ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης δεν οφειλόταν σε ενέργειες του κατηγορουμένου. Ζήτησε όπως ο εφεσείων αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος κράτησης ήταν υπερβολικός.

Η Κατηγορούσα Αρχή αντέτεινε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ο κατηγορούμενος να μην παρουσιαστεί στο Δικαστήριο εάν αφεθεί ελεύθερος και ζήτησε τη συνέχιση της κράτησής του μέχρι τη νέα ημερομηνία ακρόασης.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι ο χρόνος κράτησης δεν ήταν δυσανάλογος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την προηγούμενη δικαστική κρίση για την αναγκαιότητα κράτησής του. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αναβολές δεν οφείλονταν αποκλειστικά στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου, καθώς μία από αυτές ζητήθηκε από την υπεράσπιση και η τελευταία αναβολή ζητήθηκε από την Κατηγορούσα Αρχή, χωρίς να υπάρξει ένσταση.

Το Εφετείο συμφώνησε με την προσέγγιση του Κακουργιοδικείου, σημειώνοντας ότι σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα κράτησης το Δικαστήριο εξετάζει κυρίως κατά πόσον υπάρχουν νέα δεδομένα που διαφοροποιούν την προηγούμενη κρίση και, ελλείψει τέτοιων δεδομένων, εξετάζεται ο λόγος επιμήκυνσης του χρόνου κράτησης.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026 ο εφεσείων βρισκόταν υπό κράτηση για 12 μήνες και επτά ημέρες, ενώ μέχρι την ημερομηνία της νέας ακρόασης, στις 6 Οκτωβρίου 2026, ο χρόνος αυτός θα ανέλθει σε 15 μήνες και 21 ημέρες.

Το Εφετείο έκρινε ότι το χρονικό αυτό διάστημα, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης, δεν ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια και δεν δικαιολογεί παρέμβαση στην απόφαση του Κακουργιοδικείου. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι το Κακουργιοδικείο θα φροντίσει ώστε η ακρόαση να αρχίσει κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί.

Μετά την απόρριψη όλων των λόγων έφεσης, το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση για συνέχιση της κράτησης του μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2026.