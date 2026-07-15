Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.

Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι του στο Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης για να παρευρεθεί σε πάρτι γενεθλίων φίλου. Δεν επέστρεψε ποτέ. Σύμφωνα με την αστυνομία, απήχθη, βιάστηκε και δολοφονήθηκε, ενώ το σώμα της εντοπίστηκε σε λίμνη, μέσα σε σάκο, μία ημέρα αργότερα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα έφερε σημάδια κακοποίησης, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεκάδες χιλιάδες καταγγελίες κάθε χρόνο

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό σε μια χώρα όπου τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σταθερά υψηλά επίπεδα σεξουαλικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα, η Ινδία κατέγραψε 29.536 υποθέσεις βιασμού το 2024, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 80 καταγγελίες την ημέρα. Παράλληλα, οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βάσει του νόμου POCSO έφτασαν τις 69.191, σημειώνοντας επίπεδα ρεκόρ.

Οι οργανώσεις δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς πολλά θύματα αποφεύγουν να καταγγείλουν τις επιθέσεις λόγω κοινωνικού στιγματισμού, φόβου και πίεσης από το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον.

Καθυστερήσεις και αίσθημα ατιμωρησίας

Η σεξουαλική βία στην Ινδία συνδέεται με βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις, ελλείψεις στην αστυνόμευση και μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης.

Παρά τις νομοθετικές αλλαγές που ακολούθησαν τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία φοιτήτριας στο Δελχί το 2012, μια υπόθεση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι οργανώσεις γυναικείων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η καθημερινή πραγματικότητα για πολλά θύματα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.