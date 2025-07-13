Ψάχνετε να αγοράσετε ακίνητο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές; Η BidX1 πραγματοποιεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου τη μεγαλύτερη διαδικτυακή δημοπρασία της χρονιάς μέχρι σήμερα , προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία για απόκτηση ακινήτου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Με κατάλογο που περιλαμβάνει περισσότερα από 80 ακίνητα, η δημοπρασία προσφέρει μεγάλη ποικιλία από οικιστικές, εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στα σημαντικότερα ακίνητα του καταλόγου περιλαμβάνεται μια σειρά από διαμερίσματα στην Τερσεφάνου-Λάρνακα, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από €45.000 έως €65.000, καθώς και κατοικίες σε χωριά, εμπορικά ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες και γη κατάλληλη για ανάπτυξη.

Ο κατάλογος έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος αγοραστών και περιλαμβάνει αριθμό ακινήτων για κάθε προυπολογισμό. Περιλαμβάνει επίσης ποικιλία τεμαχίων γης με αρχική τιμή εκκίνησης €0, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής προσφορών από χαμηλό ποσό.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της BidX1, παρέχοντας στους υποψήφιους αγοραστές περισσότερες από δύο εβδομάδες για να εξετάσουν τον κατάλογο, να επισκεφθούν τα ακίνητα και να εγγραφούν για συμμετοχή, πριν από τη δημοπρασία.

Η περίοδος εγγραφών για συμμετοχή στη δημοπρασία ανοίγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Πέντε ακίνητα που ξεχωρίζει η BidX1 αναδεικνύουν την ποικιλία των ευκαιριών που προσφέρονται:

Εμπορικό Κτίριο στη Μακεδονίτισσα, Έγκωμη, Λευκωσία

Εμπορικό κτίριο στην Μακεδονίτισσα, Λευκωσία – Επιφυλασσόμενη Τιμή €495.000

Το ημι-ανεξάρτητο εμπορικό κτίριο στη Μακεδονίτισσα, Έγκωμη, Λευκωσία, εκτείνεται σε περίπου 445 τ.μ. και περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα και χώρο γραφείων στον πρώτο όροφο, με ισχύουσα άδεια χρήσης ως αρτοποιείο/κατάστημα.

Το ακίνητο βρίσκεται στη Λεωφόρο Λυκαβηττού, σε μια καθιερωμένη εμπορική περιοχή, και προσφέρει σημαντικές προοπτικές τόσο για ιδιοχρήστες όσο και για επενδυτές που αναζητούν ένα ακίνητο σε κεντρική τοποθεσία.

Τιμή εκκίνησης: €495.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/107878

Διαμέρισμα Τριών Υπνοδωματίων στο Παραλίμνι, Αμμόχωστος

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο Παραλίμνι, Αμμόχωστος – Επιφυλασσόμενη Τιμή €85.000

Το ακίνητο διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, τρία υπνοδωμάτια και πολλαπλές βεράντες, συνδυάζοντας λειτουργικούς εσωτερικούς χώρους με άνετους εξωτερικούς χώρους. Η τοποθεσία του, κοντά στο κέντρο του Παραλιμνίου, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο ακίνητο.

Τιμή εκκίνησης: €85.000https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/107689

Κατοικία Πέντε Υπνοδωματίων στον Λυθροδόντα, Λευκωσία

Διώροφη κατοικία πέντε υπνοδωματίων στην κοινότητα Λυθροδόντας, Λευκωσία – Επιφυλασσόμενη Τιμή €295.000

Αυτή η ανεξάρτητη κατοικία πέντε υπνοδωματίων προσφέρει μεγάλους και άνετους χώρους διαμονής, καθώς και εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους σε μεγάλο τεμάχιο γης περίπου 5.073 τ.μ.

Με περίπου 445 τ.μ. εσωτερικών χώρων, κενή κατοχή και ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας για τη γη, το ακίνητο αποτελεί ιδανική επιλογή για αγοραστές που αναζητούν μια ευρύχωρη οικογενειακή κατοικία.

Τιμή εκκίνησης: €295.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/107686

Διαμέρισμα Δύο Υπνοδωματίων στην Πέγεια, Πάφος

Διαμέρισμα Δύο Υπνοδωματίων στην Πέγεια, Πάφος – Επιφυλασσόμενη Τιμή €65.000

Στο δημοφιλές συγκρότημα «Vrissi Village 8», αυτό το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων απευθύνεται σε όσους αναζητούν εξοχική κατοικία ή επενδυτικό ακίνητο.

Με περίπου 74 τ.μ. εσωτερικών χώρων και επιπλέον 16 τ.μ. καλυμμένων βεραντών, το διαμέρισμα διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και πρόσβαση σε κοινόχρηστη πισίνα.

Τιμή εκκίνησης: €65.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/107736

Διαμέρισμα Δύο Υπνοδωματίων στην Τερσεφάνου, Λάρνακα

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Τερσεφάνου, Λάρνακα – Επιφυλασσόμενη Τιμή €65.000

Με περίπου 84 τ.μ. εσωτερικών χώρων, καλυμμένες βεράντες και πρόσβαση σε κοινόχρηστη πισίνα, το ακίνητο προσφέρει άνετους χώρους διαβίωσης σε ένα καλά οργανωμένο και καθιερωμένο συγκρότημα.

Προσφέρεται με κενή κατοχή και ιδιαίτερα ελκυστική τιμή εκκίνησης, καθιστώντας το μια ενδιαφέρουσα επιλογή τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση.

Τιμή εκκίνησης: €65.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/107691

Για να δείτε ολόκληρο τον κατάλογο της δημοπρασίας και να εγγραφείτε για συμμετοχή, μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα της BidX1: https://bidx1.com/el/kypros.

Η διαδικασία εγγραφής στη δημοπρασία είναι απλή. Οι αγοραστές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτότητας και αποδεικτικό διεύθυνσης, καθώς και εγγύηση που καθορίζεται βάση της τιμής του ακινήτου. Η εγγύηση θα παρακρατηθεί μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων αναδειχθεί επιτυχών αγοραστής του ακινήτου. Οι ανεπιτυχείς συμμετέχοντες θα λάβουν πλήρη επιστροφή της εγγύησής τους εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Την ημέρα της δημοπρασίας, η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει από την αρχική τιμή προσφοράς που αναγράφεται για κάθε ακίνητο. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται καταγράφεται και εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμη δημόσια στην ιστοσελίδα, ενώ οι συμμετέχοντες αναγνωρίζονται μόνο μέσω αριθμού και παραμένουν ανώνυμοι.

Οι επιτυχόντες αγοραστές θα πρέπει συνήθως να ολοκληρώσουν την αγορά τους (μεταφορά ολόκληρου του ποσού στον πωλητή) εντός έξι έως επτά εβδομάδων. Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης για κάθε ακίνητο αναφέρεται στη Συμφωνία Κράτησης (Reservation Agreement), η οποία είναι διαθέσιμη στα νομικά έγγραφα κάθε ακινήτου.

Η τοπική ομάδα ειδικών της BidX1, αποτελούμενη από επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των εμπορικών και οικιστικών ακινήτων και βαθιά κατανόηση της κυπριακής αγοράς, βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα ακίνητα, και να οργανώσει επισκέψεις για υποψήφιους αγοραστές.

Για επικοινωνία με την ομάδα της BidX1 Κύπρου, καλέστε στο 22 000 380 ή αποστείλετε email στο info@cy.bidx1.com.