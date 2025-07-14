Υπάρχουν τοποθεσίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ένα έργο. Τα Κονιά είναι μία από αυτές. Χτισμένα σε ένα από τα ψηλότερα σημεία πάνω από την Πάφο προσφέρει πανοραμική θέα προς την πόλη, τη Μεσόγειο Θάλασσα και τους γύρω λόφους. Ένα τοπίο που αποτέλεσε φυσικά την αφετηρία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου.

Χάρη στην υπερυψωμένη τους θέση, τους ήσυχους οικιστικούς δρόμους και την εύκολη πρόσβαση σε σχολεία, στο κέντρο της πόλης και στον αυτοκινητόδρομο, τα Κονιά έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Πάφου για όσους αναζητούν μια μόνιμη κατοικία με προοπτική χρόνου.

Σε αυτήν ακριβώς την τοποθεσία η INEX αναπτύσσει το KONIA CROWN, ένα νέο οικιστικό έργο μεγάλης κλίμακας που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Woods Bagot.

Για την INEX η συνεργασία αυτή αποτέλεσε βασικό μέρος του έργου από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Το Woods Bagot είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για μεγάλα οικιστικά, ξενοδοχειακά και μικτής χρήσης έργα και η προσέγγισή του για το KONIA CROWN ξεκίνησε από το ίδιο το τοπίο.

Η αρχιτεκτονική ακολουθεί τη φυσική μορφολογία των Κονιών αντί να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτήν. Τα κτίρια τοποθετούνται με βάση την κλίση του εδάφους και τη θέα ενώ το γενικό σχέδιο ανάπτυξης δημιουργεί ανοικτούς χώρους, χώρους πρασίνου και διαδρομές πεζών σε ολόκληρο το έργο.

Το KONIA CROWN περιλαμβάνει διαμερίσματα, μεζονέτες και επαύλεις καθώς και μεγάλες κατοικίες έξι υπνοδωματίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνένωσης οικοπέδων για αγοραστές που επιθυμούν μεγαλύτερες κατοικίες προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

Παράλληλα ολόκληρο το έργο ακολουθεί μία ενιαία αρχιτεκτονική γλώσσα και μία κοινή αισθητική κατεύθυνση προσδίδοντας σαφή ταυτότητα στο σύνολο της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθημερινή άνεση και στην ποιότητα ζωής μέσα στην ίδια την κοινότητα.

Το έργο περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά, υπαίθριες ζώνες άσκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαμορφωμένους χώρους αναψυχής και ένα ιδιωτικό πάρκο που έχει σχεδιαστεί ως ένα από τα βασικά σημεία πρασίνου της ανάπτυξης. Οι κάτοικοι θα έχουν επίσης πρόσβαση σε clubhouse με χώρους συνεργασίας καθώς και σε βεράντα με πισίνα.

Η φιλοσοφία είναι απλή: η δημιουργία μιας οικιστικής κοινότητας όπου οι κάτοικοι μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, να κινούνται με άνεση και να έχουν τις απαραίτητες υποδομές ενταγμένες στην καθημερινότητά τους.

Το KONIA CROWN συνεχίζει τη φιλοσοφία της INEX για έργα στα οποία η αρχιτεκτονική, η διαμόρφωση του τοπίου και οι υποδομές σχεδιάζονται από κοινού από την πρώτη στιγμή και δεν προστίθενται εκ των υστέρων ως ανεξάρτητα στοιχεία.

Σήμερα οι αγοραστές στην Πάφο δεν εξετάζουν μόνο το ίδιο το διαμέρισμα ή την έπαυλη. Δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στη συνολική ατμόσφαιρα του έργου, στην εικόνα του, στην αίσθηση που δημιουργεί και στο κατά πόσο θα παραμένει άνετο και λειτουργικό για πολλά χρόνια.