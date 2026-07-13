Εννέα άνθρωποι που εργάζονταν σε εγκατάσταση αποτέφρωσης απορριμμάτων στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία, έχασαν τη ζωή τους όταν τεράστια ποσότητα σκουπιδιών κατέρρευσε επάνω τους εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το δυστύχημα έγινε την περασμένη Τετάρτη, όταν βουνό από σκουπίδια προορισμένα για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, εξήγησε η Antony Waste Handling Cell.

Από τους 23 ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί, εννιά ανασύρθηκαν νεκροί, πρόσθεσε η επιχείρηση. Άλλοι τρεις συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Pune: One body recovered from Moshi building collapse debris, NDRF continues rescue operations. pic.twitter.com/lKeZOdIIhh — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 9, 2026

Το δυστύχημα οφειλόταν «στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν» όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» σε κτίριο, κατά την επιχείρηση.

Η δραστηριότητα στο εργοστάσιο έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Κατά επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.

protothema.gr