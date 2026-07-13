Η Unicars, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική πρόοδο και προώθηση των ίσων ευκαιριών, εμπλουτίζει την πρωτοβουλία «Unicars: Γυναίκα και Αθλητισμός» με μια νέα σειρά 7 podcasts επεισοδίων. Μετά την επιτυχημένη έναρξη της εκστρατείας, η Unicars προχωρά στο επόμενο σημαντικό βήμα, αναδεικνύοντας τις φωνές γυναικών που πρωταγωνιστούν στον κυπριακό αθλητισμό. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κας Τζόζης Χριστοδούλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δράσης σε εθνικό επίπεδο.

Η νέα σειρά podcast 7 επεισοδίων, δίνει βήμα σε επτά γυναίκες-πρότυπα, οι οποίες μοιράζονται τις δικές τους αυθεντικές ιστορίες, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την πορεία τους. Τα 7 αυτά επεισόδια δεν αποτελούν μια απλή σειρά αφηγήσεων, αλλά έναν ζωντανό χώρο διαλόγου και ενδυνάμωσης, στον οποίο αναδεικνύεται η πολυμορφία και η σημασία του γυναικείου αθλητισμού. Μέσα τους ακούγονται ιστορίες αθλητριών από ένα ευρύ φάσμα αγωνισμάτων, όπως ο στίβος, η ποδηλασία, η κολύμβηση, το άλμα εις ύψος και άλλα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Unicars, κ. Χριστιάννα [MA1] Διογένους, αναφερόμενη στο όραμα της εταιρείας, δήλωσε: «Στην Unicars πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να διαμορφώνει χαρακτήρες και να εξελίσσει ολόκληρες κοινωνίες. Υποστηρίζοντας τις ταλαντούχες γυναίκες στον αθλητισμό και προασπίζοντας την ισότητα, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα αποδοχής, ανθεκτικότητας και έμπνευσης για την επόμενη γενιά».

Η πρωτοβουλία «Unicars: Γυναίκα και Αθλητισμός» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της Unicars, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο όχι μόνο στον τομέα της αυτοκίνησης, αλλά και στην κοινωνική εξέλιξη του τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και για να παρακολουθήσετε τα επεισόδια του podcast, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Unicars – Women & Sport Initiative.

Σχετικά με την Unicars: Η Unicars είναι ο εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας των Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda και Volkswagen Commercial Vehicles, καθώς και ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών After-Sales της Lamborghini. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Unicars είναι περήφανη που πιστοποιείται ως Great Place to Work®, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία αυτοκινήτων στην Κύπρο με αυτή τη διάκριση.