Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η LANGaware, η startup με ελληνικό ερευνητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων γνωστικής έκπτωσης μέσα από την ανάλυση της ομιλίας.

Η εταιρεία διευρύνει τις συνεργασίες της στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προετοιμάζει νέο γύρο χρηματοδότησης, με στόχο την περαιτέρω διεθνή επέκταση και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Πρόσφατο βήμα αποτελεί η συνεργασία με το ΙΑΣΩ, όπου η πλατφόρμα της LANGaware εντάχθηκε στο νέο Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης της Γενικής Κλινικής.

Το ιατρείο συνδυάζει την εξειδικευμένη νευρολογική αξιολόγηση με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση της νόσου Alzheimer, άλλων μορφών άνοιας και καταστάσεων που επηρεάζουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη σκέψη.

Η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι νεότερες θεραπείες που στοχεύουν την παθολογία του Alzheimer εμφανίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν χορηγούνται στα αρχικά στάδια της νόσου.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Η LANGaware έχει αναπτύξει μια ψηφιακή εξέταση που αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μιλά ένας άνθρωπος, αναζητώντας ενδείξεις γνωστικής εξασθένησης, άνοιας και άλλων νευρολογικών ή νευροψυχιατρικών διαταραχών.

Η τεχνολογία δημιουργήθηκε μέσα από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, με αφετηρία το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ερευνητικό εταίρο της εταιρείας.

Η επιστημονική προσέγγιση βασίζεται στην παρατήρηση ότι αλλαγές στη φωνή, στον ρυθμό της ομιλίας, στην επιλογή των λέξεων και στη δομή των προτάσεων μπορούν να εμφανιστούν αρκετά χρόνια πριν από πιο έντονα συμπτώματα, όπως η σημαντική απώλεια μνήμης.

«Μικρές διαφοροποιήσεις στη φωνή, στον ρυθμό της ομιλίας, στις λέξεις που επιλέγονται ή στη δομή των προτάσεων μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις αλλαγών στη γνωστική λειτουργία», ανέφερε στο Capital.gr η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της LANGaware, Δρ. Βασιλική Ρεντούμη.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί μηχανική μάθηση για την ανάλυση περισσότερων από 600 ψηφιακών βιοδεικτών από δείγμα φυσικής ομιλίας διάρκειας περίπου δύο λεπτών.

Οι δείκτες αφορούν τα ακουστικά χαρακτηριστικά της φωνής, τον ρυθμό και τις παύσεις της ομιλίας, καθώς και γλωσσικά στοιχεία, όπως το λεξιλόγιο, η σύνταξη και η σημασιολογία.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η τεχνολογία της διαφοροποιείται επειδή εξετάζει συνδυαστικά τη φωνή, την ομιλία και τη γλώσσα σε μία ενιαία αξιολόγηση.

Σύγκριση με το amyloid PET

Ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ορόσημα για τη LANGaware ήταν η σύγκριση της τεχνολογίας της με διαγνώσεις που βασίζονται στο amyloid PET, μία από τις πιο προηγμένες μεθόδους ανίχνευσης της παθολογίας που συνδέεται με το Alzheimer.

Η εταιρεία συμμετείχε ως συμπληρωματική μελέτη στη New IDEAS Study, αμερικανική έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το National Institutes of Health και την Alzheimer’s Association και περιλάμβανε περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ανάλυση της ομιλίας παρουσίασε υψηλή συμφωνία με τις διαγνώσεις μέσω PET, καταγράφοντας σταθμισμένο F1 score περίπου 90% για την ήπια γνωστική έκπτωση και 84% για πιο προχωρημένα στάδια.

«Και όλα αυτά από μόλις δύο λεπτά φυσικής ομιλίας», ανέφερε η Δρ. Ρεντούμη.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν το 2025 στο Journal of Alzheimer’s Disease και παρουσιάζονται στο διεθνές συνέδριο AAIC 2026 στο Λονδίνο.

Η LANGaware διευκρινίζει ότι η εξέταση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το PET ή άλλες εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους. Στόχος της είναι να λειτουργεί ως εργαλείο πρώιμου προληπτικού ελέγχου, εντοπίζοντας τους ασθενείς που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Το PET παραμένει μία από τις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους, ωστόσο συνοδεύεται από υψηλό κόστος και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

«Το να πλησιάζει ένα δίλεπτο τεστ φωνής την απόδοση ενός PET δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Είναι ένας τρόπος να γίνει η έγκαιρη διάγνωση πιο προσβάσιμη», σημείωσε η ιδρύτρια της εταιρείας.

Περισσότερες από 150.000 εξετάσεις

Η συνεργασία με το ΙΑΣΩ αποτελεί το νεότερο βήμα στην εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας. Η τεχνολογία της χρησιμοποιείται ήδη στην κλινική πρακτική του Ομίλου Βιοιατρικής, της Βιοκλινικής και της Βιοιατρικής Κύπρου.

Σύμφωνα με τη LANGaware, η πλατφόρμα έχει μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί σε περισσότερους από 40.000 ασθενείς, μέσω άνω των 150.000 εξετάσεων.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την επέκταση των συνεργασιών και με άλλους ομίλους υγείας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία έχει αναπτύξει κλινικές και ερευνητικές συνεργασίες με το Tufts Medicine και το Lahey Hospital & Medical Center.

Η εξέταση μπορεί επίσης να αποζημιώνεται μέσω καθιερωμένων κωδικών CPT, εξέλιξη που θεωρείται σημαντική για την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας στην αμερικανική αγορά.

Η πλατφόρμα διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 27001 και 22301, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις HIPAA και GDPR και μπορεί να ενσωματωθεί σε ηλεκτρονικά συστήματα φακέλων ασθενών.

Νέος γύρος χρηματοδότησης

Η LANGaware έχει αντλήσει μέχρι σήμερα περίπου 5 εκατ. δολάρια και βρίσκεται σε διαδικασία νέου γύρου χρηματοδότησης, τον οποίο επιδιώκει να ολοκληρώσει έως το τέλος του έτους.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως στην ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ και στην περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης συνεργασίες με ασφαλιστικούς οργανισμούς, φαρμακευτικές εταιρείες και διεθνείς ομίλους στους τομείς των διαγνωστικών και των επιστημών ζωής.

Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η επέκταση του μοντέλου των Ιατρείων Μνήμης σε περισσότερους ομίλους υγείας.

Επέκταση πέρα από το Alzheimer

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας δεν περιορίζονται στη νόσο Alzheimer. Η LANGaware έχει ήδη επεκτείνει την έρευνά της στη νόσο Πάρκινσον και στη μετωποκροταφική άνοια.

Παράλληλα, αναπτύσσει μοντέλα για τη σχιζοφρένεια, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, τις αναπτυξιακές διαταραχές, την παρακολούθηση θεραπειών και την υποστήριξη κλινικών μελετών.

Σύμφωνα με τη Δρ. Ρεντούμη, η τεχνολογία είναι σχεδιασμένη ώστε να μην περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή νόσο, αλλά να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος παράγει και επεξεργάζεται τη γλώσσα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ισπανικά, ενώ προγραμματίζεται η επέκτασή της και σε επιπλέον γλώσσες.

«Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε δύο λεπτά ομιλίας σε δείκτη της υγείας του εγκεφάλου, ώστε η έγκαιρη διάγνωση να πάψει να είναι προνόμιο και να γίνει δικαίωμα για όλους», κατέληξε η Δρ. Ρεντούμη.

Forbes