Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Αστ.2112 Προκόπη Προκοπίου , ο οποίος απεβίωσε στις 11/07/2026.

Ο Προκόπης Προκοπίου, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Σεπτέμβρη του 2000 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. «Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή θα ανακοινωθούν αργότερα.