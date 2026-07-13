Στους 55.162 ανήλθαν οι κρατικοί υπάλληλοι τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 333 άτομα ή 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας καταγράφηκε οριακή υποχώρηση 0,1%.

Αντίθετα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία σημειώθηκε αύξηση 3,5%, η μεγαλύτερη μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών.

Σε επίπεδο βασικών κατηγοριών προσωπικού, τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, δεν καταγράφηκε μείωση σε καμία από τις βασικές κατηγορίες κρατικών υπαλλήλων.

Αύξηση 24,7% στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με άνοδο 24,7%.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρουσίασαν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου στις Δυνάμεις Ασφαλείας, με πτώση 99,6%.

Η σημαντική αυτή μείωση αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου τον Ιούλιο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.