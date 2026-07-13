ε διαδικασία πώλησης ως ενιαίο χαρτοφυλάκιο τίθενται 14 εν λειτουργία πρατήρια καυσίμων στην Κύπρο, στο πλαίσιο επίσημης ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών που ανακοίνωσαν η Petrolina (Holdings) Public Limited και η eWise Cyprus Ltd.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η σχετική διαδικασία φέρει τον αριθμό αναφοράς ITT-PETRO-CY-2026-001.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πρατήρια τύπου COCO, τα οποία ανήκουν και λειτουργούν υπό τη διαχείριση της εταιρείας, καθώς και πρατήρια τύπου CODO, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία αλλά διαχειρίζονται ανεξάρτητοι πρατηριούχοι.

Τα πρατήρια προσφέρονται αποκλειστικά ως ενιαίο επενδυτικό πακέτο, με τους πωλητές να έχουν διορίσει τον Άγγελο Γρηγοριάδη ως εντολοδόχο για τη διαχείριση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο αποτελεί σπάνια επενδυτική ευκαιρία στην κυπριακή αγορά λιανικής πώλησης καυσίμων, καθώς περιλαμβάνει πρατήρια σε στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου

Τα 14 πρατήρια διαθέτουν υφιστάμενες άδειες λειτουργίας και οργανωμένες υποδομές ανεφοδιασμού, ενώ στα πρατήρια τύπου CODO βρίσκονται σε ισχύ μακροχρόνιες συμφωνίες με ανεξάρτητους διαχειριστές.

Μέσω του δικτύου διατίθενται διαφορετικοί τύποι καυσίμων, μεταξύ των οποίων βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και γεωργικό πετρέλαιο.

Τα πρατήρια COCO διαθέτουν επίσης πρόσθετες πηγές εσόδων από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου, καταστήματα ευκολίας και υπηρεσίες πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Η πρόσκληση προβλέπει ότι πρόσβαση στην εικονική αίθουσα δεδομένων και στο σχετικό πληροφοριακό υλικό θα παραχωρείται μόνο σε ενδιαφερόμενους που θα έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας και θα έχουν καταβάλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής.

Ο εντολοδόχος διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, βάσει της αποκλειστικής του κρίσης.