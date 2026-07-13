Βίντεο με ένα ζευγάρι να μαλώνει στις εξέδρες αγώνα του Μουντιάλ έχει γίνει viral, προκαλώντας συζήτηση για το τι μπορεί να προκάλεσε την ένταση μεταξύ τους.

Στο βίντεο, το οποίο έχει αναπαραχθεί ευρέως στο TikTok και το X, διακρίνεται παρέα φιλάθλων της Νότιας Αφρικής, να είναι ντυμένοι με τα χρώματα της ομάδας τους και να κρατούν σημαίες στις εξέδρες παρακολουθώντας τον αγώνα ενάντια στη Νότια Κορέα, στο Μοντερέι του Μεξικού. Το κλίμα όμως αλλάζει όταν η μια γυναίκα φαίνεται να ενοχλείται από τον άντρα -που το διαδίκτυο θεωρεί ότι είναι ο σύντροφό της- ενώ εκείνος κοιτάζει το κινητό του τηλέφωνο.

Η γυναίκα φαίνεται να ενοχλείται είτε για το περιεχόμενο της οθόνης είτε επειδή χρησιμοποιεί τη συσκευή την ώρα του αγώνα. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι ο άνδρας αρχικά φάνηκε να αγνοεί τις παρατηρήσεις της, πριν τελικά βάλει το κινητό στην τσέπη του. Οι δυο τους συνεχίζουν να συζητούν και, κάποια στιγμή, φαίνεται πως κάτι από όσα λένε προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση στον άνδρα. Στη συνέχεια, η γυναίκα κάθεται στη θέση της και σταματά να συμμετέχει στη συζήτηση, ενώ εκείνος εξακολουθεί να γυρίζει προς το μέρος της εμφανώς εκνευρισμένος.

Παράλληλα, ο άνδρας συνεχίζει να χορεύει και να πανηγυρίζει για την εξέλιξη του αγώνα, ενώ σε κάποιο σημείο δίνει φαγητό σε άλλη γυναίκα που στέκεται δίπλα του, την ώρα που η σύντροφός του παραμένει καθισμένη και εμφανώς αναστατωμένη.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

Viral το βίντεο -Τι σχολιάζουν οι χρήστες στα σόσιαλ

Το βίντεο έγινε viral και πολλοί χρήστες έσπευσαν να εικάσουν στα σχόλια τι μπορεί να προκάλεσε την ένταση. Κάποιοι μάλιστα προέτρεψαν τη γυναίκα να υποβάλλει αίτηση διαζυγίου. «Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση διαζυγίου για κάποιον άλλο;» έγραψε ένας χρήστης στο X. «Η διάθεση πήγε από το 100 στο 0 σε κλάσματα δευτερολέπτου», σημείωσε άλλος στο TikTok. «Ένιωθα την καρδιά της να βυθίζεται στο στομάχι της, επειδή είμαι κι εγώ γυναίκα», έγραψε τρίτη χρήστης.

Κάποιοι, πάλι, υπέθεσαν ότι ο άνδρας στοιχημάτιζε στον αγώνα ή αντάλλασσε μηνύματα με άλλη γυναίκα, ενώ άλλοι σχολίασαν το γεγονός ότι ο εικονολήπτης κράτησε την κάμερα πάνω στο ζευγάρι για περισσότερο από ένα λεπτό και τον χαρακτήρισαν «αδιάκριτο». «Πρέπει να είναι ο ίδιος κάμεραμαν των Coldplay», αστειεύτηκε ένας χρήστης αναφερόμενος στο βίντεο από την συναυλία πέρυσι του συγκροτήματος που έκανε τον γύρο του διαδικτύου όταν έπιασε αγκαλιασμένους δύο συνάδελφους.

Πάντως, παρότι το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι μπορεί να συνέβη ανάμεσα στο ζευγάρι.

iefimerida.gr