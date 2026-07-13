Ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα ετοιμάζει η ειδική απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Independent.

Η βρετανική εφημερίδα περιγράφει μια έντονη διάθεση επίσπευσης των διαδικασιών για λύση του Κυπριακού, με πρωτοβουλία της ειδικής απεσταλμένης του Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία-Άνχελα Ολγκίν.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι το νέο σχέδιο «θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιέξοδου, με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που πλησιάζει τις τουρκικές απαιτήσεις για δύο ξεχωριστά κράτη».

Εξηγώντας τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάτμηση του νησιού, ο Independent γράφει: Το νησί «βρίσκεται επίσημα διαιρεμένο από το 1974, όταν, μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα έγινε απόπειρα ένωσής του με την Ελλάδα και ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». Μάλιστα αναφέρεται στην τουρκική εισβολή ως «επέμβαση [intervention]».

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Πάντα σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, η αξιωματούχος του ΟΗΕ εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960.

UN draws up new blueprint to end Cyprus crisis after 52 years of stalemate https://t.co/f2nRvYzhRQ pic.twitter.com/v7oZMd6Mmf July 12, 2026

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την Ολγκίν να ετοιμάζει «μια πιο χαλαρή λύση στο πλαίσιο της ΕΕ, απομακρύνοντας το μοντέλο από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων». «Φαίνεται ότι ελπίζει η δομή αυτή να είναι τέτοια ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να την αποκαλούν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία, γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω μιας σκόπιμης ‘εποικοδομητικής αμφισημίας’», σημειώνεται για την Μαρία-Άνχελα Ολγκίν.

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Σε εξειδίξευση του παραπάνω, το ρεπορτάζ αναφέρει: «Το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στη δημιουργία δύο συστατικών κρατών με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων· το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα αναλαμβάνεται από τα δύο κράτη, ενώ θα υπάρχει μια μικρή κεντρική δομή για ό,τι δεν μπορεί να αφεθεί στην ευχέρεια της κάθε πλευράς».

Ως αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, η «ΤΔΒΚ» θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, μεταξύ των οποίων και το εγκαταλελειμμένο θέρετρο στα Βαρώσια.

Για τις κοινές αρμοδιότητες προτείνεται ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο υπό την ηγεσία των δύο ηγετών (με αναλογία 2 προς 1 ή 3 προς 1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς), ένα ανώτατο συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών αντί για ένα άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο κι ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο με περίπου πέντε ή έξι υπουργεία (εξωτερικών, άμυνας, εσωτερικών/ιθαγένειας, οικονομικών, ευρωπαϊκών υποθέσεων).

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επισπεύδει τις προσπάθειες λύσης

Σχετικά με τον χρόνο στον οποίο καταρτίζεται το νέο αυτό σχέδιο, ο Independent γράφει ότι η προοπτική μιας συμφωνίας θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης των δύο κυρίαρχων βάσεων της χώρας στο νησί, «οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή».

Επισημαίνεται ότι η κρισιμότητα των βάσεων έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε η μία βρετανική βάση τις πρώτες ημέρες του πολέμου εναντίον του Ιράν και της επακόλουθης μετακίνησης στην περιοχή του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon.

iefimerida.gr