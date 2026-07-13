Ένας εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάβει ρόλο απεσταλμένου για το Κυπριακό.Ο διορισμός όπως προήγγειλε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λ άιεν θα γίνει σήμερα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, Λευκωσία και Βρυξέλλες είχαν εδώ και καιρό συμφωνήσει να γίνει ένας αναβαθμισμένος διορισμός.

Η κίνηση αυτή από πλευράς φον ντερ Λάιεν ερμηνεύει και τις προθέσεις της όσον αφορά την πάρα πέρα εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

Η επιλογή ενός αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναβαθμίζει το θεσμικό εκτόπισμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής και ενισχύει άμεσα τις διαδικασία στο Κυπριακό με την ίδια την Κομισιόν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την ανάρτηση της το βράδυ της Κυριακής θέλησε να στείλει συγκεκριμένο μήνυμα ως προς το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η ΕΕ θα είναι παρούσα και με ουσιαστικό τρόπο στη νέα αυτή προσπάθεια που ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η ανακοίνωση του διορισμού έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με τη συνάντηση που θα έχουν αργότερα σήμερα στο Παρίσι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και η Ούρσουλα φον ντερ Λάειν. Ενώ σήμερα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία προγραμμάτισε ήδη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε με ανάρτηση ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει τη Δευτέρα, νέο ειδικό εκπρόσωπο εκ μέρους της Επιτροπής για το Κυπριακό.

«Ήταν μια καλή συνομιλία με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Μπορούμε να διακρίνουμε μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί» και εξέφρασε την προσδοκία της «για πρόοδο τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια «με κάθε αναγκαία βοήθεια και τα μέσα που διαθέτει», ενώ ανακοίνωσε ότι «αύριο θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος» της Κομισιόν για το Κυπριακό, ενόψει της εντατικοποίησης της ευρωπαϊκής εμπλοκής.

Ο πρώην Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν, παραιτήθηκε στις 23 Μαρτίου από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, καθώς ανέλαβε την προεδρία του Γενικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας. Ο Χαν είχε διοριστεί στη θέση τον Μάιο του 2025, έπειτα από πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου.

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